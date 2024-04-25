陸神舟18號今晚發射升空 三名太空人均為「八○後」

中國載人航天工程辦公室昨日召開記者會宣布，經總指揮部研究決定，神舟十八號載人飛船將在今晚八點五十九分發射升空，乘組維持「一老帶二新」的模式，且搭載的三名航太員均為「八○後」（即一九八○年代出生）。三人將在軌駐留約六個月。

另，昨日記者會還提到將進行「太空養魚」任務，並將「抓緊研究推動太空遊客參與太空站飛行」，皆引發關注。

根據發布，神十八乘組由葉光富、李聰、李廣蘇三名太空人組成，葉光富擔任指令長。現年四十三歲的葉光富為大陸第二批航太員，曾於二○二一年十月執行過神舟十三號任務，這次將帶領的李聰和李廣蘇皆為第三批太空人，都是首次執行飛行任務，兩人分別是卅四歲、卅六歲。

中國載人航天工程辦公室發言人林西強表示，此次任務是太空站應用與發展階段第三次載人飛行任務，也是載人航天工程第卅二次飛行任務。神十八乘組駐留期間，將實施二至三次出艙活動，並將進行太空生命科學、航太技術等多領域共九十餘項實驗。

其中包含實施大陸首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，實現在太空培養脊椎動物的突破；也將實施國際上首次植物莖尖幹細胞功能在軌研究，揭示植物演化對重力的適應機制。

林西強指出，神十八乘組將與現在天宮大空站的神十七乘組完成在軌輪替，展開為期半年的太空工作生活，計畫於今年十月下旬返回地球。而神十七乘組預定在本月卅日返回東風著陸場，其在軌期間透過兩次出艙活動，完成了大陸首次艙外維修任務，另經實驗產生的兩百多個各類樣品，也將隨之返回地面。

值得一提的是，林西強昨在回應大陸航太員隊伍發展建置整體狀況時，除提及第四批航太員選拔即將完成，還說將抓緊研究推動國外太空人以及太空遊客參與太空站飛行，稱「不久的將來中國太空站一定會迎來更多不同身分的新成員」。

事實上，大陸國務院曾在「二○二一中國的航天」白皮書中提到，未來五年，大陸航天要培育發展「太空旅遊」等太空經濟新業態，提升航天產業規模效益。大陸「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強前年受訪時則稱，二○二五年，大陸有望開始亞軌道旅行。