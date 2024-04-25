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香港高院 27日起全樓層安檢

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
圖為香港高等法院。 （香港中通社資料照片）
圖為香港高等法院。 （香港中通社資料照片）

香港司法機構宣布，香港高等法院大樓本月廿七日起加強保安措施，大樓的保安檢查將擴展至所有樓層。屆時所有進入高等法院大樓各樓層的法庭使用者，須於檢查區接受保安檢查，這是為確保所有法庭使用者安全的重要保安措施。

保安檢查程序，包括接受金屬探測器探測和接受Ｘ光行李掃描機檢查隨身物品，旨在防止違規物品如刀、剪刀和液體等被帶進法院大樓。司法機構表示，由於保安檢查程序需時，促請所有法庭使用者提早到達高等法院大樓，尤其是在早上或午飯後的繁忙時段。

香港司法機構稱，此前已於部分法院大樓實施保安檢查，最早的是位於灣仔法院大樓的家事法庭。二○一七年十一月十五日起，法庭使用者在進入家事法庭前，隨身攜帶的袋須接受保安檢查，利器和盛載液體的容器等物品均禁止帶進法庭。

香港終審法院大樓自二○二一年七月十二日起也加強了保安措施，重點是不能攜帶水或飲品進入。緊接著二○二一年十二月十八日起，香港西九龍法院大樓全面實施保安檢查；二○二二年十月二十八日，位於灣仔法院大樓的香港區域法院也跟進實施保安檢查措施。

使用者 安檢 香港

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