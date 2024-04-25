中國國航增4條國際航線 覆蓋6大洲
根據中國國際航空股份有限公司（國航）獲悉，自28日起，國航將陸續新開北京—利雅得、北京—達卡航線，復航北京—馬德里—聖保羅，北京—馬德里—哈瓦那航線，屆時國航航線網絡將重新覆蓋至全球六大洲。
中新社報導，2024年國航持續推動國際航線復航增班。據統計，2024年夏秋季國際和地區航線恢復至2019年的84%，歐洲航線運力投入已達到2019年的110%以上。隨著此次4條航線的開通和復航，國航共執行大陸國內、國際及地區航線452條，其中國際及地區航線112條，航線網絡覆蓋43個國家及地區的64個城市，一帶一路航線將通航36個城市，航線達到60條。
據介紹，4月28日起復航的北京—馬德里—聖保羅航線，是大陸國內航空公司首條到達南美洲巴西的航線，也是世界上最長航線之一。
5月17日起復航北京—馬德里—哈瓦那航線，是中國大陸與古巴之間唯一的航線，為兩地互聯互通起到積極促進作用。
5月6日起新開的北京—利雅得航線，為中國大陸與中東地區尤其是沙烏地阿拉伯提供順暢的空中通道。即將於6月開通的北京—達卡航線，為中國大陸和孟加拉搭建起更為便捷的空中橋梁。
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