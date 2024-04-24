市場摸一下魚卻染致命「弧菌」 珠海2歲男童右腳恐截肢
廣東珠海一名2歲男童，日前陪奶奶前往市場買菜時，因好奇觸摸攤位上擺放的魚，沒想到竟因此感染，住進重症加護病房，還可能需要截肢，永遠失去右腳。
事件發生後，引起外界關注，醫師透露，男童是感染到致死率最高的「創傷弧菌」，這是一種棲息於海洋中的細菌，容易在傷口上繁殖，引發潰爛，甚至導致組織壞死。
湖北日報旗下新聞客戶端「極目新聞」報導，珠海一個2歲男童於4月15日跟著奶奶去菜市場賣菜，買了一條魚，男童提著裝魚的袋子回家，之後高燒不退。
男童被送進醫院急救，5天花了人民幣8萬元。最終被確診感染了創傷弧菌，右腿腫脹。醫生表示，男童右腿有截肢的風險。
男童的父親表示，「小孩和奶奶去菜市場買菜，小孩看到那個魚，奶奶買了，是殺好的，處理好的。然後給他提著，過程中可能接觸到魚了。」未料男童回家後出現反覆發燒，右腳接著發生腫脹、腳趾發黑情況。
男童的父親是單身爸爸。他對於孩子的遭遇感到很內疚。他表示，現在孩子還在急救，「我就感覺大人沒有看好失職了」。
這名2歲男童接觸魚後面臨截肢風險的事件，引起關注。有大陸網友表示，「（創傷弧菌）就是魚類劃傷皮膚有細菌進去了。」
還有許多網友驚呼：「太可怕了。」「平安健康長大，太不容易了！希望這個寶寶平安無事。」
創傷弧菌是海洋中的一種細菌，會通過皮膚傷口進入人體，例如被海鮮扎傷，創傷弧菌會在傷口上繁殖，引發肢體潰爛，甚至導致組織壞死。
創傷弧菌毒性較強，潛伏期平均為24小時，約50%至70%的患者會在一兩天內出現局部皮膚腫脹，明顯疼痛感，傷口周圍或感染肢體末端皮膚呈黑紫色，出現水皰等。
此外，感染者常伴有發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐、低血壓等症狀，如病情迅速惡化，若不及時就診，嚴重者會導致肌肉壞死和敗血症，甚至需截肢和出現體內器官功能衰竭的風險。
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