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昆山婦人反映燃氣費超收 夫妻同被施壓要求刪文

中央社／ 台北24日電

繼重慶市燃氣費用異常暴增引發眾怒，當地燃氣公司總經理因此被免職後，江蘇省昆山市一位民眾日前上網反映燃氣費用暴增後，不但被警察找上門，連帶使她的丈夫也被公司約談，要妻子刪文。

綜合華商報等中國媒體報導，昆山的天然氣是由蘇州華潤燃氣公司負責供應。而重慶發生燃氣錶更換後費用暴增的當事者─重慶燃氣集團，控股股東為華潤燃氣。兩者隸屬同一集團。

根據報導，昆山一位民眾22日在新浪微博發文表示，這幾天她赫然發現自己家的燃氣費用突然大增，希望當地有關部門能夠徹查。由於重慶燃氣費用暴增事件近來成為中國輿論焦點，她的發文隨即引起不少中國網友關注。

報導指出，在貼文引起注意後，這位民眾住處的2名管區員警隨即前往她家，聲稱「宣傳電信反詐知識」，並詢問她丈夫在哪家公司任職。之後，有關部門人員便找這家公司，要求公司老闆和她丈夫「溝通」，要求她刪文。

根據報導，這位民眾事後發文表示，自己只是一個小市民，只是把發生在自己身上的事情說出來。「沒有撒謊，沒有製造謠言，希望有關部門放過她」。

報導指出，蘇州華潤燃氣客服人員向媒體表示，自重慶、成都出現燃氣費用異常後，蘇州（轄區涵蓋昆山）也有民眾詢問燃氣費用，客服「都進行了詳細解答」。如果市民需要校驗燃氣錶，公司可前往校驗。

客服人員宣稱，民眾會覺得燃氣費用突增，主要是因為去年底至今年初的冬天溫度較往年低，「等天氣轉暖後，用氣量就會降下來」。

今年2月以來，重慶市政府接連收到民眾投訴，指更換新型智慧燃氣錶後，自家燃氣費用突然暴增，甚至有住戶2個月的燃氣費用就達到人民幣1.7萬餘元（約新台幣7.7萬元），引起強烈質疑，紛紛指稱業者的行徑形同「割韭菜」，更登上中國熱門新聞排行榜，引起注意。

有鑑於此，重慶市政府19日召開記者會，確認當地的重慶燃氣集團存在「錯抄」和「違規估抄」燃氣表等問題，責成燃氣企業全額退款，並免去重慶燃氣集團黨委書記、總經理車德臣的職務，同時提交股東會免去其兼任的董事長職務。

丈夫 客服 韭菜

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