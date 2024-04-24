下雨還要澆花嗎？深圳綠化作業引浪費質疑

深圳23日發布今年第一個暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。同一時間網路流傳一段影片，深圳龍華園林綠化作業車在雨中為路邊綠化區域澆水，遭質疑浪費水資源。

影片顯示，身穿雨衣的工人手持水管，站在作業車尾部，在大雨中向路邊一處疑似橋墩周圍的綠化帶澆水。

網友表示，「本來就在下雨，沒必要給綠化帶澆水，浪費水、浪費人力。」也有網友認為，或許行業規定就是要按照規定澆水，「不澆水就達不到工作KPI，從而收入減少，對於師傅而言，工作就是工作，拿錢工作也沒毛病。」

深圳市龍華區城市管理和綜合執法局事後回應，澆水作業區域位於高架橋底，受遮擋雨水淋不到橋下植物，因此需要水車人工澆水，「影片顯示的綠化澆水作業位於民塘路中間綠化帶，高架橋寬度約16公尺，因高架橋遮擋，一般情況下，雨水淋不到橋下植物，仍需水車人工澆水解決。」

該執法局事後經實地查驗，綠地土壤確實比較乾燥，兩三天不澆水就有可能影響植物生長，「該處近期還進行了苗木補植，也需加強澆水確保存活率。後續該局將加強監管，合理制定養護計劃，避免引起市民誤會。」