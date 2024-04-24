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廣州民政局火化工擬聘名單 港中大佛學碩士入列

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州民政局火化工擬聘名單 ，港中大佛學碩士入列。圖為示意圖。聯合報系資料照
廣州民政局火化工擬聘名單 ，港中大佛學碩士入列。圖為示意圖。聯合報系資料照

大陸經濟前景不明朗，擁有高學歷的年輕人更熱衷於「考編」（透過考試成為編制內的公務員）、拿個鐵飯碗。廣州民政局日公前公布擬聘人員名單，其中遺體火化工職位，吸引2名學士、1名碩士應聘，引發熱烈討論。

當中碩士應聘者更是在香港中文大學取得佛學學位，被大陸網友開玩笑表示，火化時能「渡人渡己」、「專業很對口」。

澎湃新聞報導，廣州市民政局網站於4月22日發布「廣州市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員公示（第一批）」引發輿論關注。

根據這份擬聘用人員名單，華南理工大學建築學專業的鄭某某、廣東工業大學高分子材料與工程專業的尤某某，以及香港中文大學哲學（佛學研究）專業的劉某，擬聘為廣州市殯葬服務中心遺體火化工，其中，鄭某某、尤某某二人為學士學位，劉某為碩士學位。

廣州市民政局於2023年12月發布市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員公告。此次獲聘人員為事業單位編制人員，由招聘單位與擬聘用人員簽訂聘用合約，聘用人員按招聘單位公佈的崗位情況並結合上級有關規定執行聘用定級，並享受相應的工資福利待遇。

廣州市殯葬服務中心是市民政局直屬公益二類、正處級事業單位。當時的招聘公告顯示，廣州市殯葬服務中心的遺體火化工屬於工勤技能職位，面向非2023年畢業的往屆生，要求大專及以上學歷。

該職位還要求，具有廣州市常住戶口，具備C1牌或以上機動車駕駛證，具有2年及以上工作經歷，該職位需要直接接觸及搬運遺體並且要上夜班。

職位 香港

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