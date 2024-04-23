陪奶奶逛菜市場竟出事 2歲男童疑摸魚釀禍「右腳發黑恐截肢」

廣東珠海一名2歲諶姓男童日前陪奶奶到街市採買，卻在返家後出現發燒、右腳腫脹症狀。諶父雖立刻帶兒子就診，但醫師表示，諶童感染創傷弧菌必須住進ICU且病情不樂觀，目前只能盡力保住右腳，不排除未來必須截肢保命。

諶父、諶奶奶聽了震驚又自責，諶父是單親爸爸獨自撫養男童，他難過表示，自己沒看好孩子，很自責。諶奶奶則是不斷在病房外祈禱。

諶奶奶表示，當時見孫子看魚，便替孫子買了魚並讓孩子提回家，未料孫子回家後出現反覆發燒，右腳接著發生腫脹、腳趾發黑情況。諶父雖趕緊帶兒子到醫院檢查，診斷結果卻讓他徹夜難眠。

諶父懷疑，兒子可能在提裝有「已經殺好、處理好的魚」袋子時，接觸到死魚感染病菌，他難過表示，比起住院5天人民幣8萬元費用，兒子檢查時被碰到患處痛得哭鬧的畫面，更讓他感到心痛。

據香港衛生防護中心，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌汙染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染。現時沒有證據顯示創傷弧菌能在人與人之間傳播。

感染可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）。壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率大約是30%

感染後還可能引發潰爛、組織壞死、敗血症，也可能造成腸胃炎，若有肝病、酗酒、糖尿病、類風濕性關節炎、地中海貧血、慢性腎衰竭、淋巴瘤以及遺傳性血色沉著病，症狀還會更加嚴重。

治療方式包括清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理，並要接受適當的抗生素治療殺死細菌。為了阻止感染擴散，壞死性筋膜炎的患者或須接受外科手術，例如清除壞死組織或截肢。部份患者可能須要接受深切治療。

香港衛生防護中心提醒，前往街市時，避免皮膚接觸汙水，留意海產的尖刺部份，如魚鰭、蝦頭和蟹等以免被刺傷。在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套。

另外，須徹底煮熟海產，特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產。妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉汙染。

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文章授權轉載自《香港01》