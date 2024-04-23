廣東的雨下瘋了！專家：25日將是此輪降雨最強時段

大陸南方連日暴雨狂炸，過去三天，華南多地還遭遇破紀錄降雨，珠江流域北江出現今年第2號洪水。其中廣東為本次降雨重災區，連廣東氣象服務中心也直言，「廣東的雨下瘋了」。中國天氣網氣象分析師王偉躍提醒，24至26日江南、華南以及貴州等地將出現強烈對流天氣，致災風險高。其中25日將是這一輪降雨過程最強的時段，廣東中北部局地或遭遇大雨。

據新京報報導，中國天氣網統計，截至目前，廣東北部4月的降水已經堪比常年5月下旬至6月的「龍舟水」，14個市縣降雨量突破4月月雨量的歷史極值。韶關、廣州、河源、肇慶、清遠、梅州、惠州等多地因持續強降雨而受災。

不過氣象單位警告，「華南的雨仍未結束。」本次降雨的核心區為廣東，新華社指，連日強降雨導致廣東多受災，迄今已造成4人死亡，並有10人失聯。廣東全省已累計轉移民眾11萬人，緊急安置2.58萬人。

據大陸中央氣象台表示，從幕前到4月底，中國南方仍多降雨天氣過程，江南南部、華南中北部將遭遇持續性強降雨，累計降水量將較常年同期偏多兩倍以上；上述地區降雨的同時還可能伴隨短時強降水、雷暴大風和冰雹等強烈對流天氣。

中國天氣網氣象分析師王偉躍指出，24日白天，南方降雨的核心區域主要出現在廣東至福建沿海一帶，預計降雨會明顯減弱。但25日起，江南、華南及貴州等地將再出現中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨等強烈對流天氣。其中25日將是此輪降雨最強時段，廣東中北部局地或遭遇大雨。

王偉躍稱，至少未來十天內，江南、華南的雨都不會停止，多地降雨落區疊加，致災風險高，而廣東中北部、廣西東北部、福建西部等地須加強防範持續強降雨可能引發的山洪、土石流、土石流、城鄉積澇等各種次生災害，珠江流域北江、東江、賀江、桂江須警惕中小河洪水。

另，深圳市氣象台23日上午已發布暴雨黃色信號及雷雨大風黃色預警信號，預計全市6小時內將出現30至50毫米降雨，8級大風，全市進入暴雨戒備狀態。