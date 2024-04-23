保靖黃金茶 茶樹王高齡416歲

中國好茶在湖南，湖南好茶看湘西，其中尤以黃金茶最為著名。保靖縣黃金村，是保靖黃金茶發源地和主產區，村內有七片古茶園，2057株古茶樹，其中最古老的「茶樹王」已有416年歷史，被業內專家讚譽為「可以喝的文物」。

近年來，保靖縣黃金村大力推動茶產業資源集中、功能集合、產業集群，將保靖黃金茶由傳統茶業轉變為現代茶業，現代茶業向生態茶業轉變，生態茶業向品牌茶業轉變。

保靖縣國茶村是陸羽「茶經」中所記述的「無射山」所在地，這裡也是保靖黃金茶原產地核心區和保靖黃金茶萬畝示範園建設主產區，種植保靖黃金茶1.5萬餘畝，全村農民人均收入更達2.8萬餘元人民幣。

近年來，國茶村立足生態優勢、保靖黃金茶種質資源優勢，突出「綠色、生態、有機」三大特色，致力將綠水青山轉化為金山銀山。

吉首市位於武陵山區東麓，自古為名茶產地，苗語稱茶為「吉」，「吉首」，意為產好茶之地。湘西黃金茶是一種古老、珍稀的地方茶樹品種資源，湘西黃金茶葉也是全大陸最好的綠茶之一，氨基酸含量高，製為綠茶特別鮮爽。

湘西黃金茶最早是「以物易物」的方式，在隘門關互市上出現，茶為主要流通「貨幣」，交換日常生活用品，被稱為「換金茶」，逐步演變為今日的黃金茶，就有了「一兩黃金一兩金」稱號。黃金古茶製作技藝傳承人馬少梅說，保靖黃金茶茶樹王每年只能一採，當時競拍價來到9.8萬元100克高價，由此更可證明黃金茶真是「一兩黃金一兩金」的價值。