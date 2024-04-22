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廣東連日豪雨釀災造成4人死亡 10人失蹤

中央社／ 台北22日電

廣東省政府有關部門表示，截至今天傍晚，廣東連日降下的豪雨已造成4人死亡，其中包括1名救援人員；另有10人失蹤，目前仍在搜救中，其中包括多棟民房遭土石掩埋、全鎮失聯達36小時的韶關市江灣鎮。

綜合新華社等媒體報導，廣東這場連日豪雨，目前已在肇慶市造成3人死亡，另1名死者是在韶關市參與救災的救援人員；至於10名失蹤者則分布在韶關市及清遠市。

廣東16日以來出現4月以來最強的降雨過程，北江幹流更發生今年第2號洪水。受豪雨影響，北江幹流、支流水位全面上漲，多個觀測站水位超過警戒線，主要集中在韶關、清遠、肇慶市的北江幹流及支流。

同時，這波豪雨導致廣東多個地方出現災情，全省累計轉移民眾11萬人，緊急安置2.58萬人。

至於江灣鎮的具體災情，中共韶關市委宣傳部今天回應中國媒體詢問時表示，目前尚未掌握前方的最新情況，要等最終的訊息發布。但江灣鎮簡單的通訊已於昨晚恢復，民眾已可打電話，電力則在逐步恢復中。

韶關市委宣傳部說，通往江灣鎮的道路先前一度受阻，救援人員難以進入災區，昨天則有救援隊伍徒步進入江灣鎮緊急救援。目前尚不清楚受阻道路是否已經完全打通。

失蹤 廣東 豪雨

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