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香港公立醫生護士流失量大 政府往英國找替補

中央社／ 香港22日電

在2019年「反送中」運動之後，香港公立醫院流失了不少醫生和護士，為了彌補缺口，香港當局特別前往港人喜歡移居的英國找尋替補。

在港府的安排下，本月20、21日，醫院管理局一連兩天在倫敦及曼徹斯特舉行招聘活動，約有300名當地醫學生及執業醫生親身或透過網上參加。

醫管局行政總裁高拔陞今天說，他們在活動上介紹了香港公營醫療服務的最新情況，參加者反應踴躍，明白在新的註冊制度下，可以更方便地循不同途徑返港執業。

他表示，醫管局已加強在海外招聘醫療人才的工作，包括成立環球醫療人才招聘中心，統籌所有海外招聘活動，並已將海外招聘活動恆常化。

據指出，醫管局在英國舉辦招聘活動的目的，除了吸引香港醫學生在當地畢業後回港工作外，也希望吸引海外執業醫生來港。

高拔陞說，在英國的招聘活動反應非常理想，有信心可以招聘到不少合適的非本地培訓醫生來港。

據香港星島日報16日報導，過去3個年度，香港公立醫院有1032名全職醫生屬非退休的情況下離職，以及有6049名全職護士屬非退休的情況下離職。

英國 醫學 香港

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