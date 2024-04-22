三毛散文獎 即起徵集作品

「三毛散文獎」是以浙江定海籍當代女作家三毛命名的散文類文學獎項，面向全球華語作家。第五屆「三毛散文獎」自4月20日起，向各地作家徵集作品。

一、指導、主辦、承辦單位

指導單位：浙江省作家協會。

主辦單位：舟山市定海區委員會、舟山市定海區人民政府、舟山市文聯。

承辦單位：舟山市定海區委宣傳部、浙江省散文學會、定海區文聯、舟山市作家協會。

二、評獎範圍

1、散文作品集、單篇散文作品。第五屆參評作品須是2022年1月1日-2023年12月31日期間，公開出版的漢語散文作品集和公開發表的單篇散文作品（單篇散文作品原則上須4000字以上）。

2、已獲過魯迅文學獎等全國重要文學獎項的作品不得參評。

三、作品要求

觀照精神家園，抒寫時代變遷，鼓勵浪漫詩意的美文寫作，傳承優雅漢語，展現中文魅力。

注重作品的文學品位，鼓勵想像力豐富、敘事靈動飛揚、呈現銳氣與才情的豐美潤澤之作，重視在大時代背景衝擊下發出的個人內心之聲。

四、獎項設置

設立散文集大獎5部，每部獎金人民幣5萬元；散文集實力獎、新銳獎各4部，每部獎金人民幣2萬元。單篇作品大獎5篇，每篇獎金人民幣1萬元；單篇作品實力獎、新銳獎各4篇，每篇獎金人民幣8000元。

五、報送方式

1、報送作品須附作者簡介，包括真實姓名、性別、年齡、工作單位、通訊位址、聯繫電話、身分證號等。45周歲及以下年齡參評作者，請附身分證影本1份。

2、散文集獎參評者需寄9部作品集；單篇散文獎參評者需寄發表作品報刊影本9份（含雜誌封面、目錄）。

3、每人限報1部（篇）作品（郵包上請注明第五屆三毛散文獎徵集字樣），如用化名報送多件作品，將被取消參評資格。

4、參評作品除個人自行報送外，也可由出版社、文學雜誌社、各地作家協會推薦。

六、徵集時間2024年4月20日至2024年9月30日（以當地郵戳為准）。

七、作品寄送位址及聯絡人

地址：浙江省舟山市定海區昌國路61號 區文聯。

聯絡人：劉金純 0580—2036268 郵編：316000。