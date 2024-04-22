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北京新風景 美術館嵌入辦公樓

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
泰康美術館外景。圖／本報北京傳真
泰康美術館外景。圖／本報北京傳真

北京看一場藝術展覽，不必專程去藝術區，CBD的摩天大樓裡也藏著「大隱隱於市」的美術館。近年來，京城多家新建美術館悄然「嵌入」鬧區高樓大廈，為城市增色添香。

「我們在混凝土構築的山水建築內開闢出獨特的藝術場域，意在引領耽於都市生活的觀眾回歸心靈本源，提供審美、沉思與交流的空間。」位於朝陽區駿豪中央公園廣場A2座三層的元美術館日前正式開館，30位/組海內外藝術家的40餘件作品，在元美術館流線空間內，猶如一串跳躍的音符。

把視線轉向北京CBD核心區，又會有驚喜的發現。去年夏天，位於泰康集團大廈的泰康美術館正式向公眾開放，這裡不僅有藝術展覽，還有「午間一小時」等文化活動，邀請不同領域的創意工作者在午間時分，與觀眾面對面交流分享。

此外，位於環球金融中心二層的金杜藝術中心，近年來多次舉辦當代藝術展覽。在三里屯SOHO辦公區C座，致中和藝術空間於去年成立，舉辦過書法篆刻展、喀什米爾紡織工藝展等，將中西方藝術融入大眾生活。

「一家美術館無論開在哪裡，都應該滿足四項功能，即收藏、研究、闡釋、教育。其中排在第一位的是收藏，如果沒有好的收藏基礎，創辦美術館就成了無源之水。」X美術館顧問、有近20年藝術機構從業經驗的尤洋表示，例如由泰康保險集團發起成立的泰康美術館，前身是運行20年的泰康空間，依託于豐富的收藏基礎，也有自己專門的研究員系統。

相比擁有獨立建築的美術館，嵌入商業辦公樓的美術館，常面臨展陳空間掣肘。例如層高不足，或路線複雜等。尤洋認為，當代藝術形態靈活，若策展人或運營團隊，以開放的思維規畫和設計，可「揚長避短」。元美術館開館展的策展人魯明軍也曾說，元美術館流線的空間很有挑戰，也很有樂趣。

北京 建築 美術館

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