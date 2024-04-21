押135名涉賭詐騙犯返陸 柬埔寨拘逾680名犯嫌分批回國受審

新華社報導，中國公安機關今天自柬埔寨押解135名涉賭、詐騙中國籍疑犯回國。截至目前，柬埔寨警方所逮捕的逾680名中國籍涉案人已全部押解返中。

報導說，近年來，針對民眾反映強烈的跨境賭博、電信網路詐騙等違法犯罪案，中國公安機關持續深化國際執法合作，摧毀了一大批跨境犯罪集團，抓獲了眾多不法分子。今年以來，公安機關先後從緬甸、菲律賓、阿拉伯聯合大公國等國家將數萬名涉賭詐違法嫌犯押解回國。

特別是中國和柬埔寨警方近日展開打擊涉賭詐違法犯罪聯合行動，捕獲一批嫌犯，並於本月12日起由湖北公安機關組織多架包機將相關人員分批次押解回國。

隨著搭載百餘名疑犯的兩架民航包機清晨降落於湖北武漢天河國際機場，柬埔寨警方今年逮捕的逾680名中國籍涉案人至此已全部押解返中。中國公安部已部署湖北公安機關全力偵辦。

報導引述中國公安部有關負責人說，跨境賭博和電信網路詐騙犯罪嚴重危害民眾合法權益及影響經濟社會健康發展。公安機關將保持對此類違法犯罪的高壓嚴打態勢，切實維護民眾生命財產安全。

另據外媒稍早報導，柬埔寨警方3月時掃蕩西港兩個詐騙園區查獲479人，其中台籍8人，有4人是幹部將移送，另4人恐遣送中國。柬埔寨奉行「一中政策」，將台籍嫌犯遣送大陸可能性高。