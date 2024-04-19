香港城大東莞設分校 專注科技創新課程

香港城市大學獲中國教育部批准在廣東東莞設立分校，據公布，這所分校與東莞理工學院合辦，聚焦電腦科學、人工智慧與數據科學、先進材料等科技創新學科。

城大今天表示，東莞分校全稱香港城市大學（東莞），位於東莞松山湖高新技術產業開發區，一期校園已於2022年初動工興建，並於今年初啟用，二期校園工程預計於2026年完成。

城大（東莞）將聚焦電腦科學、人工智慧與數據科學、高端電子資訊、生物醫學工程、智慧製造、先進材料、新能源、土木與建築工程以及數位經濟等領域。

城大（東莞）10個碩士課程將於今年9月率先開學。

城大校長梅彥昌說，城大（東莞）將秉承城大的辦學理念，致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境，以創新邁向未來，培育創科人才。

除了城大，香港另有多所大學在大灣區辦學，包括浸會大學、理工大學、香港大學、科技大學、公開大學和嶺南大學。