嫘祖蠶桑文化交流會 四川鹽亭登場

四月十七日下午，海峽兩岸嫘祖蠶桑絲綢文化交流會在四川鹽亭舉行，兩岸嘉賓及專家學者、文化藝術界代表兩百餘人參與。會上，兩岸專家學者以嫘祖文化為基點展開交流，共同挖掘嫘祖蠶桑絲綢文化的當代價值和現實意義，豐富嫘祖文化的學術價值與研究成果。

四川省台辦副主任劉浩在致辭中指出，座談交流聚集兩岸學者的思想與智慧，深入挖掘嫘祖精神中蘊含的寶貴思想教育資源，「希望以此為契機，加強與台灣嫘祖文化學術交流和絲綢產業合作，推動川台在教育、文化、產業等多方面、寬領域、深層次的交流合作。」另外，中華炎黃文化研究會副會長顧伯平也在會上建議，兩岸專家學者深化對嫘祖文化相關資料的挖掘整理，深入研究闡釋嫘祖文化的時代意義。

活動現場，台灣女記者與作家協會理事長、華山紅館館長黃寤蘭受邀參加本次嫘祖文化活動，並在會上發表《兩岸交流歷史微探》的主題演講。她在受訪中表示，「我覺得好開心，小學時都自己在家裡養蠶，蠶結成繭後給工廠製成衣服，來參加嫘祖文化活動好像小時候的夢想突然到你面前來。」

「嫘祖不但有名有姓，還立下了這麼重大的產業，可以說是最值得尊敬的第一位職業女性，」黃寤蘭提到，每一種文化交流都是非常好的學習，對她個人都是欣喜異常、收穫很多，也希望能源源不絕地繼續。

作為女記者跟作家的她，認為文字創作者都需要去多走走看看、了解不同的東西才能夠寫作，「很感謝鹽亭注意到我們這個組織，所以我們來之前很慎重地去拜訪了好幾個企業，了解了台灣現在的絲綢文化。」

桑蠶絲綢與百姓生活密切相關，是傳統文化的重要載體和呈現。蠶桑絲綢產業涉及種植養殖、加工製造、商貿流通、文化創意等多個領域。未來，鹽亭將繼續利用蠶桑絲綢文化這一底蘊深厚的文化資源，持續推動其經濟社會高質量發展。