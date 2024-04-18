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大黃山地區 2033年躍升世界級景點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
安徽計畫2033年建成大黃山世界級休閒度假康養旅遊目的地。圖為遊客在安徽黃山風景區玉屏景區遊覽。（新華社）
安徽計畫2033年建成大黃山世界級休閒度假康養旅遊目的地。圖為遊客在安徽黃山風景區玉屏景區遊覽。（新華社）

根據安徽官方召開的記者會消息，安徽計畫在2033年把大黃山地區（包括黃山、池州、安慶、宣城四市全域）建成世界級休閒度假康養旅遊目的地。

中新社報導，大黃山地區不僅有徽學、黃梅戲和文房四寶等中華優秀傳統文化，還富集黃山、九華山、天柱山、西遞宏村等一批世界級旅遊資源。

2023年底安徽印發的大黃山建設行動方案提出，到2033年，大黃山地區生產總值達到1兆4000億元（人民幣，下同），接待大陸國內遊客超過6.7億人次、旅遊收入超過7900億元。目前，大黃山建設已進入全面推進階段。

安徽省發展和改革委員會主任陳軍說，安徽將結合休閒度假、創意、體育賽事、醫療康養、會展、文化服務六大高端服務業發展，引進國際企業、國際機構、國際協會在大黃山投資興業、設立分支機構和辦事處。

據介紹，安徽省文化和旅遊廳將策畫舉辦大黃山文旅博覽會、繪畫寫生大賽，辦好區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國文旅懇談會、安徽國際文化旅遊節、中國（安慶）黃梅戲藝術節等活動，廣招海內外「合夥人」，匯聚優質資本、人才、技術、管理等要素。

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