百年前失格旅人？南京明孝陵神功聖德碑赫見塗鴉 專家1原因指非近期

近日，有網友向南京市政府反映發現明孝陵神功聖德碑有英文刻痕。4月12日，中山陵園管理局在人民網「領導留言板」回應稱，經翻閱檔案、調查核實，該處刻劃地點在神功聖德碑的龜砆上，據專家推斷存在已有百餘年，非近期被遊客刻劃。

據《上游新聞》報導，中山陵園管理局文物處工作人員15日表示，明孝陵神功聖德碑確實有刻痕，除了神龜的脖子上有刻字外，石碑高處也有刻字，但不太明顯。

專家拿老舊照片和早期拓印的資料進行對比，判斷刻痕的出現時間比較久遠，推測是八國聯軍侵華時期的刻痕。「其中有一個刻痕是當時外國一個軍艦的名字。」

早在2016年，《金陵晚報》就曾對明孝陵神功聖德碑處的英文塗鴉報導。有讀者爆料，神龜的左胸處刻著「HIHARTLE」，下面還有「1919」四個數字，並推斷這兩處刻字是1919年時外國遊客留下來的。

明孝陵諮詢服務熱線的接聽人員稱，對於景區內的文物，目前已經有一個完善的管理體系，現在都有監控錄影的，中共建政後，都不會出現刻字這種情況。

該名工作人員說，對於這些刻痕目前沒有復原手段，「只能說給大家作為一種反面教材，提醒大家保護文化遺產。」

據南京市中山陵園管理局官方網站，明孝陵坐落在鍾山南麓獨龍阜玩珠峰下，是明朝開國皇帝朱元璋與皇后馬氏的陵寢，始建於公元1381年，1398年朱元璋安葬於此，到1413年建成「大明孝陵神功聖德碑」，歷經32年之久。

「大明孝陵神功聖德碑」是朱元璋的兒子、明成祖朱棣為其父所立的，碑文由朱棣撰寫，記述朱元璋一生事跡，共2,746個字，是南京最大的一塊古碑。

金陵晚報報導稱，這幾個英文字母和數字刻的都非常深，如果光線好，能夠輕易發現。在神功聖德碑背面，還有幾處塗鴉，不是刻上去的，而是塗上去的，有中文，也有英文，甚至還有疑似韓文。

當時，中山陵園管理局的文物專家王韋表示，中共建政後，明孝陵闢為旅遊景區，有完善嚴格的管理體系，遊客無法花費長時間在文物上刻字的，近年來，重點文物附近又加了監視器鏡頭，刻字的可能性已幾乎沒有。