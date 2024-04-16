快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

百年前失格旅人？南京明孝陵神功聖德碑赫見塗鴉 專家1原因指非近期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
明孝陵神功聖德碑處，龜趺的左胸處刻著「HIHARTLE」，下面還有「1919」四個數字，推斷這兩處刻字是1919年時外國遊客留下來的。圖／取自金陵晚報
明孝陵神功聖德碑處，龜趺的左胸處刻著「HIHARTLE」，下面還有「1919」四個數字，推斷這兩處刻字是1919年時外國遊客留下來的。圖／取自金陵晚報

近日，有網友向南京市政府反映發現明孝陵神功聖德碑有英文刻痕。4月12日，中山陵園管理局在人民網「領導留言板」回應稱，經翻閱檔案、調查核實，該處刻劃地點在神功聖德碑的龜砆上，據專家推斷存在已有百餘年，非近期被遊客刻劃。

據《上游新聞》報導，中山陵園管理局文物處工作人員15日表示，明孝陵神功聖德碑確實有刻痕，除了神龜的脖子上有刻字外，石碑高處也有刻字，但不太明顯。

專家拿老舊照片和早期拓印的資料進行對比，判斷刻痕的出現時間比較久遠，推測是八國聯軍侵華時期的刻痕。「其中有一個刻痕是當時外國一個軍艦的名字。」

早在2016年，《金陵晚報》就曾對明孝陵神功聖德碑處的英文塗鴉報導。有讀者爆料，神龜的左胸處刻著「HIHARTLE」，下面還有「1919」四個數字，並推斷這兩處刻字是1919年時外國遊客留下來的。

明孝陵諮詢服務熱線的接聽人員稱，對於景區內的文物，目前已經有一個完善的管理體系，現在都有監控錄影的，中共建政後，都不會出現刻字這種情況。

該名工作人員說，對於這些刻痕目前沒有復原手段，「只能說給大家作為一種反面教材，提醒大家保護文化遺產。」

據南京市中山陵園管理局官方網站，明孝陵坐落在鍾山南麓獨龍阜玩珠峰下，是明朝開國皇帝朱元璋與皇后馬氏的陵寢，始建於公元1381年，1398年朱元璋安葬於此，到1413年建成「大明孝陵神功聖德碑」，歷經32年之久。

「大明孝陵神功聖德碑」是朱元璋的兒子、明成祖朱棣為其父所立的，碑文由朱棣撰寫，記述朱元璋一生事跡，共2,746個字，是南京最大的一塊古碑。

金陵晚報報導稱，這幾個英文字母和數字刻的都非常深，如果光線好，能夠輕易發現。在神功聖德碑背面，還有幾處塗鴉，不是刻上去的，而是塗上去的，有中文，也有英文，甚至還有疑似韓文。

當時，中山陵園管理局的文物專家王韋表示，中共建政後，明孝陵闢為旅遊景區，有完善嚴格的管理體系，遊客無法花費長時間在文物上刻字的，近年來，重點文物附近又加了監視器鏡頭，刻字的可能性已幾乎沒有。

文物 朱元璋 英文

延伸閱讀

南京北站造型像「衛生巾」 網酸：未來人潮出站像側漏

鄧麗君文物驚傳遭拍賣 基金會發聲明說話了

影／北捷屢遭塗鴉6人分2組犯案 求償、罰款金額曝

故宮好評再推出「沉浸故宮數位展」 科技光影演繹國寶新感受

相關新聞

百年前失格旅人？南京明孝陵神功聖德碑赫見塗鴉 專家1原因指非近期

近日，有網友向南京市政府反映發現明孝陵神功聖德碑有英文刻痕。4月12日，中山陵園管理局在人民網「領導留言板」回應稱，經翻...

北京半馬賽事造假？陸選手遭質疑靠對手保送奪冠

由北京體育局舉辦的馬拉松比賽爆出冠軍造假爭議。本月14日舉行的北京半馬比賽，中國大陸馬拉松全國紀錄保持者何傑以1秒之差，...

盤點陸票房最好的10部台灣電影！《周處》排第二、這些作品反應兩極

這些台灣電影在中國票房上有著非常亮眼的表現！你看過幾部？

便利境外旅客！境外信用卡15日起可在上海地鐵買票

澎湃新聞報導，上海地鐵全網絡所有地鐵車站服務中心均增設POS機設備，除了現金、行動支付外，持有境內或境外信用卡的旅客15...

北京一彩票站單期售出21注一等獎 獎金4.9億元

大陸福利彩票官網14日公布雙色球開獎結果，其中21注一等獎均在北京朝陽區一家彩票站售出，而這21注一等獎的總獎金達到人民...

香港消委會評「五星滿分」啤酒 台灣金牌入榜

香港消費者委員會今天公布各類啤酒測試評核結果並列出10款五星滿分啤酒，其中台灣金牌啤酒名列其中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。