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香港大火造成5死 揭露許多大廈未遵守消防指引

中央社／ 香港12日電

香港前天發生一場火災，造成5人死亡及40人受傷，事件揭露出本地有許多大樓存在消防隱患。

九龍佐敦道華豐大廈前天發生三級火警，雖然級別只屬中性，卻造成數十人傷亡，死者中包括兩名在香港打工的印尼籍情侶及一名有待確認身分的菲律賓人士，事件引起各界關注和惋惜。

初步調查指出，這起慘劇所以發生，與華豐大廈存在消防隱患有關，包括大樓天井存放了大量遭人遺棄、容易燃燒的塑膠袋，以及數道防煙門損毀、消防設備無有效年檢等。

針對這起意外，官方香港電台今天引述屋宇署數據指出，本地有9578棟大廈未遵守消防安全指引，其中以九龍尖沙咀、油麻地和旺角最多，其次是深水埗區及港島中西區。

為此，有立法會議員建議政府了解這些大廈不遵守消防安全指示的原因，再對症下藥，訂定處理優先次序，如果發現有人刻意拖延，應作刑事調查。

他同時建議，同一街道的大樓可就改善消防安全工程統一招標，以免出現天價工程。

香港消防處對商住大廈訂定嚴格的消防安全指引，比如各樓層要有防煙門並日夜關閉，以及行人樓梯不能有雜物等。不過，一些舊樓由於沒有業主委員會，無人管理，往往沒有理會消防守則。

立法會 菲律賓 香港

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