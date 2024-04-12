聽新聞
test
0:00 / 0:00
金價飆漲 陸青年轉向消費回收手工金飾
據澎湃新聞報導，隨著金價不斷上漲，廣東廣州不少消費者將目光轉向手工「打金」店。體現年輕消費者對黃金保值及高性價比的追求。
「打金」意指手工金飾店，由消費者選定款式，將金條和金幣等黃金原料交給金工匠人製作成品。
消費日報指出，消費者因划算而熱衷打金。黃金飾品的價格由原料費和加工費兩部分組成，打金與購買成品黃金飾品相比，加工費更低、性價比更高。
極目新聞引述廣州打金師傅周鏡釗的觀察，以前顧客多為中老年人，傳統喜慶婚嫁的高峰期是首飾加工的旺季。從去年8月開始，打金熱度在青年間不斷上漲，「越來越多90後、00後上門要求訂製，而且更願意追求簡約時尚的風格。」
一位打金師傅告訴央視新聞，「近期有越來越多年輕人的訂單，臨近結婚的新人特別多，因為現在金價太高了，他們會把家中父輩留下的黃金拿來加工。」
根據BBC新聞今年2月報導，隨著後疫情時代中國大陸經濟復甦緩慢，年輕人的消費觀變得更加謹慎。曾被視為保值資產的黃金，成為年輕人的理財新寵，掀起一波「黃金熱」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言