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金價飆漲 陸青年轉向消費回收手工金飾

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
隨著金價飆漲，手工金飾店成為大陸年輕人的新選擇。（圖／取自杭州日報）
隨著金價飆漲，手工金飾店成為大陸年輕人的新選擇。（圖／取自杭州日報）

據澎湃新聞報導，隨著金價不斷上漲，廣東廣州不少消費者將目光轉向手工「打金」店。體現年輕消費者對黃金保值及高性價比的追求。

「打金」意指手工金飾店，由消費者選定款式，將金條和金幣等黃金原料交給金工匠人製作成品。

消費日報指出，消費者因划算而熱衷打金。黃金飾品的價格由原料費和加工費兩部分組成，打金與購買成品黃金飾品相比，加工費更低、性價比更高。

極目新聞引述廣州打金師傅周鏡釗的觀察，以前顧客多為中老年人，傳統喜慶婚嫁的高峰期是首飾加工的旺季。從去年8月開始，打金熱度在青年間不斷上漲，「越來越多90後、00後上門要求訂製，而且更願意追求簡約時尚的風格。」

一位打金師傅告訴央視新聞，「近期有越來越多年輕人的訂單，臨近結婚的新人特別多，因為現在金價太高了，他們會把家中父輩留下的黃金拿來加工。」

根據BBC新聞今年2月報導，隨著後疫情時代中國大陸經濟復甦緩慢，年輕人的消費觀變得更加謹慎。曾被視為保值資產的黃金，成為年輕人的理財新寵，掀起一波「黃金熱」。

消費者 金飾 黃金

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