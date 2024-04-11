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港澳首次承辦中國全運會部分比賽項目

中央社／ 香港11日電

中國第15屆全國運動會將於明年11月9至21日舉行，由廣東、香港和澳門共同承辦，其中港澳是首次承辦，屆時將有部分比賽項目在港澳舉行。

中國國家體育總局等相關官員今天下午在廣州舉行記者會，港澳當局都有派遣官員參加。

據公布，中國第15屆全運會的開幕及閉幕式分別在廣州和深圳舉行，港方將會承辦8個項目，包括男子籃球（22歲以下組）、場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人制欖球、鐵人三項、沙灘排球

此外，香港還會承辦群眾賽事的保齡球項目。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄在記者會上說，香港承辦的項目將會在原有體育場地舉行，包括年底興建落成的啟德體育館。

澳門承辦的比賽項目有乒乓球、女子排球成年組、3人籃球、男子籃球（18歲以下組），另有群眾賽事活動空手道。

中國國家體育總局競體司司長張新表示，為促進三地融合，正研究設計馬拉松及公路單車項目，串聯粵港澳的比賽路線。

香港行政長官李家超稱，香港參與承辦15屆全運會部分項目，是讓香港展現舉辦大型體育活動實力的絕佳機會。

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