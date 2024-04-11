結婚率不斷下滑 陸各地紛紛設立「相親角」牽紅線

中國大陸近年出生率、結婚率雙低迷，為幫助男女脫單，近期大陸各地方政府，出現廣設新「相親角」的做法，並設置官方登記處，免費為市民提供相親服務，引起關注。江蘇常州市武進區洛陽鎮副書記薛文偉說，洛陽鎮首個「桃花緣」相親角的成立，為單身青年男女打造了一個開放式交友途徑，希望為全鎮單身青年牽起紅線。

事實上，在大陸如上海的人民公園、北京的中山公園等地，均有行之有年的「相親角」，主要來自當地父母自發性組織，將兒女的「相親」訊息以紙本影印、貼在張開的雨傘上等方式「展示」，互相交流，若兩家人看對眼，即可進一步詳談，這種現象也被視為一大都市奇景。

如今，隨著中國大陸出生率低迷等問題日益嚴峻，據澎湃新聞報導，近段時間，大陸全國出現新設、升級相親角的情況，積極為單身青年牽線搭橋。

以蘇州市桂花公園為例，過去就有「相親聖地」的稱號，但無官方管理，現在蘇州市城市公園管理處在公園裡新建立了「相親園」，和官方登記處，免費為市民提供相親服務。蘇州市城市公園管理處主任陸浩民說，登記需要本人或其父母攜帶身分證實名辦理登記，登記結束後，工作人員會在一定時間內，將資訊張貼到展板上。

今年3月底，江蘇常州市武進區洛陽鎮的「桃花緣」公益相親角，也正式宣告啟用，同樣有官方背書，洛陽鎮副書記薛文偉說，紅娘志工依托「紅娘工作室」、「桃花緣相親角」等陣地與平台，為全鎮單身青年牽起幸福紅線。

其他還包括浙江溫嶺，在九龍湖城市驛站「初遇溫嶺-青年之家」打造「親青戀」線下速配陣地，將蒐集到的青年訊息懸掛在驛站旁的相親角，供全城單身男女瀏覽；另一方面，在今年初，河南開封一景區的現場相親節目「王婆說媒」走紅下，近日，廣西玉林市容縣也舉辦了「王婆說媒」活動，促進相親潮蔓延。

蘇州市政協委員紀文瀚指出，快節奏的生活、高壓的工作環境、社交圈的收縮等，都影響年輕人的婚戀選擇，需要更多關注年輕人的情感需求，提供相應的社會支持，助力年輕人突破「愛情困境」。