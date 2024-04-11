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酸菜魚咬不動...竟是「魚片模型」 店員詭辯：煮太老才會太硬
浙江杭州一名李姓男子本月6日在東大方酸菜魚某門市用餐，享用過程中竟吃到假魚片。李先生表示，該「魚片」撕不開也咬不動，店員第一時間辯稱「是火候沒掌控好，可能煮太久太硬了」，但實情是李先生吃到「魚片模型」，店家已經道歉。
綜合《澎湃新聞》、《大象新聞》等陸媒報導，這宗糾紛事件發生在4月6日，李先生在東大方酸菜魚某杭州門市用餐時，突然咬到一塊硬到不行的魚片，不僅怎麼咬都咬不動，甚至拿在手上也無法將其撕開，趕忙叫來店員並當場反映此事。
「點了一份酸菜魚，在吃的過程中，吃到一塊魚片根本咬不動，拿在手上也撕不動，這塊魚片長著魚的紋路，和真魚肉一模一樣」，李先生說道。
對此，一名店員上前回應，稱「可能煮的時間稍微長了一點，因為魚肉這東西啊，稍微燒過了10秒或20秒，它都不一樣」。
報導指出，浙江大學食品科學與營養系教授朱加進7日將「假魚片」用打火機一燒，當場冒出黑煙，直接反駁店員的說法。朱教授表示，「這比較像是塑膠製品，燒出來有刺鼻的化學味。」
事件在網上引起熱議。4月8日，東大方酸菜魚品牌方對外就此事發出道歉聲明，並解釋是員工誤把模型假魚片誤混入菜中，目前已向消費者解釋並道歉，雙方進行協商處理中。至於涉事門店外賣業務現已暫停營業進行整改。同時各門店積極配合市場監管部門的監管工作。
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文章授權轉載自《香港01》
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