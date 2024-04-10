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陸共享綠地熱潮 帶動「微度假」商機
健步走、放風箏、搭帳篷、席地野餐…剛剛過去的清明節假期，河南省鄭州市西流湖公園的「開放綠地區」迎來大批市民，人們在此露營休閒、賞花踏春。
中新社報導，近年來，大陸城市人居生態環境得到顯著改善。官方數據顯示，2013年至2022年，大陸城市建成區綠地率由35.78%升至39.29%，城市人均公園綠地面積由12.64平方公尺提高到15.29平方公尺。
以鄭州為例，自2023年開展綠地共享試點至今，累計開放「共享綠地」216處，面積846萬平方公尺。
2023年，大陸住房和城鄉建設部發布《關於開展城市公園綠地開放共享試點工作的通知》，鼓勵各地積極開展試點工作，在公園草坪、林下空間以及空閒地等區域劃定開放共享區域。截至當年10月，全國共開放共享城市公園6112個，開放草坪面積9636公頃，得到民眾的廣泛認可與普遍歡迎。
節假日裡，共享綠地也點燃了民眾「微度假」的熱情。走訪鄭州雕塑公園等多處共享綠地發現，戶外天幕、帳篷聚集，人們攜家帶口、呼朋喚友露營野餐。
在河南省社會科學院城市與生態文明研究所副所長王新濤看來，綠地開放共享帶動了賞花經濟、露營經濟、帳篷經濟等消費新業態，是人與自然和諧共生的體現。
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