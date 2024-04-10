陸「國潮風」 新中式成流量密碼

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國風服飾近年廣受歡迎。圖為模特兒展示中國風服裝。（中新社）
中國風服飾近年廣受歡迎。圖為模特兒展示中國風服裝。（中新社）

小鎮工廠窗簾布「爆改」馬面裙，「新中式」成杭州服裝批發市場頂流，義烏國風飾品火熱出海。浙江省市場監管局8日發布數據顯示，今年一季度，國潮風勁吹之下，浙江相關市場迎來火熱開局，73家服裝鞋帽市場成交額達220.76億元（人民幣，下同），同比增長38.22%。

中新社報導，「樣品一掛出去，就有客商來聯繫。」風雅錢塘漢服工廠負責人張明強做了20多年的家紡生意，過去主要銷售窗簾布和牆布，如今轉做馬面裙，產品銷路非常好。 　　

張明強工廠所在的嘉興海寧許村，已有近百家工廠從窗簾布轉型生產新中式服裝面料，幾百台提花機一天能產出3萬多米布料。 　　

新中式服裝市場需求快速增長，帶火了從面料到成衣的產業鏈各個環節。在柯橋輕紡城、杭州服裝批發市場，許多布商、服裝檔口將新中式視為流量密碼。 　　

走進杭州環北絲綢服裝城，三五步就可見店面將新中式女裝擺在C位，吸引了各個年齡層女性消費者前來選購。檔口（攤位）裡，店員們都忙著給客戶推薦款式、整理貨架、打包貨品。    

「新中式從去年底冬裝火到了春裝。」檔口老闆娘譚寧介紹，自己檔口主要經營外套，以傳統的棉麻材質融合盤扣、刺繡等中國風元素，實用百搭，每一款返單率都很高。她相信，國風會長期流行下去。 　　

新中式服裝的興起，也帶動國風飾品的熱銷，為消費品市場添了一把火。在義烏小商品城，融入了龍鳳、錦鯉、戲曲臉譜等中國元素的項鍊、耳環、戒指、手鐲迎來熱銷，甚至還有不少外貿訂單。義烏市場飾品經營戶余萍介紹，雖然日本、南韓的客戶單次採購量不大，但是復購率很高。 　　

服裝

延伸閱讀

鴻海攜輝達 墨國建 AI 工廠

啟碁買墨國廠 衝全球製造

33億超人氣角落小夥伴回來了！第3彈封「親子神作」

竹東科技園區起火 2樓廠房陷火海濃煙四竄 居民怨惡臭

相關新聞

陸共享綠地熱潮 帶動「微度假」商機

健步走、放風箏、搭帳篷、席地野餐…剛剛過去的清明節假期，河南省鄭州市西流湖公園的「開放綠地區」迎來大批市民，人們在此露營...

陸「國潮風」 新中式成流量密碼

小鎮工廠窗簾布「爆改」馬面裙，「新中式」成杭州服裝批發市場頂流，義烏國風飾品火熱出海。浙江省市場監管局8日發布數據顯示，...

幫撫養2孫女…兩老提告要兒支付370萬「帶孫費」 法院這原因駁回

隔代扶養意旨年輕父母因忙於工作等原因無法照顧幼兒，轉由祖輩承擔撫育職責的現象。近年來，老人家將自己子女及子女配偶訴至法院...

澳門女子遭詐騙巨款且遠赴墨西哥 警方跨海解救

澳門3月間發生一宗曲折離奇的電話詐騙案。據報導，當地一名女子疑遭海外電話詐騙，不但損失人民幣350萬元，還誤信騙徒前往墨...

「抗癌女孩」樂遊雲南後過世 遺願只剩幫哥找女友

在社群平台擁有百萬粉絲的網紅「暴躁先生」7日發布訊息，披露在網上擁有不少人氣的「抗癌女孩」劉怡的死訊，稱「妹妹度過了她2...

相愛10年打工供女友讀書…準新郎婚前竟「失蹤」 結局反轉藏洋蔥

相愛10年的小伙打工供女友讀書，卻在結婚前「消失」，「失蹤的準新郎」之後被發現其實是位罹患重病患者。如今，事件又有最新發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。