陸「國潮風」 新中式成流量密碼

小鎮工廠窗簾布「爆改」馬面裙，「新中式」成杭州服裝批發市場頂流，義烏國風飾品火熱出海。浙江省市場監管局8日發布數據顯示，今年一季度，國潮風勁吹之下，浙江相關市場迎來火熱開局，73家服裝鞋帽市場成交額達220.76億元（人民幣，下同），同比增長38.22%。

中新社報導，「樣品一掛出去，就有客商來聯繫。」風雅錢塘漢服工廠負責人張明強做了20多年的家紡生意，過去主要銷售窗簾布和牆布，如今轉做馬面裙，產品銷路非常好。

張明強工廠所在的嘉興海寧許村，已有近百家工廠從窗簾布轉型生產新中式服裝面料，幾百台提花機一天能產出3萬多米布料。

新中式服裝市場需求快速增長，帶火了從面料到成衣的產業鏈各個環節。在柯橋輕紡城、杭州服裝批發市場，許多布商、服裝檔口將新中式視為流量密碼。

走進杭州環北絲綢服裝城，三五步就可見店面將新中式女裝擺在C位，吸引了各個年齡層女性消費者前來選購。檔口（攤位）裡，店員們都忙著給客戶推薦款式、整理貨架、打包貨品。

「新中式從去年底冬裝火到了春裝。」檔口老闆娘譚寧介紹，自己檔口主要經營外套，以傳統的棉麻材質融合盤扣、刺繡等中國風元素，實用百搭，每一款返單率都很高。她相信，國風會長期流行下去。

新中式服裝的興起，也帶動國風飾品的熱銷，為消費品市場添了一把火。在義烏小商品城，融入了龍鳳、錦鯉、戲曲臉譜等中國元素的項鍊、耳環、戒指、手鐲迎來熱銷，甚至還有不少外貿訂單。義烏市場飾品經營戶余萍介紹，雖然日本、南韓的客戶單次採購量不大，但是復購率很高。