陸女香港旅遊下身「大膽穿搭」引注目 挨轟霸氣回1句話反獲讚

怎樣的穿著才能引人注目？有陸女於小紅書發文表示，早前來香港旅遊時，以1款超「鮮艷」穿著到「香港超接地氣的大排（牌）檔」吃飯，結果成功「賺足了回頭率」，「被很多girls誇很會搭配」，令她直呼「新的1年就是要大膽穿！」。

貼文引來網友熱議，不少人讚原PO穿著漂亮，「女神」、「這個搭配很猛」。然而也有網友批評原PO衣著太誇張、標奇立異，「是不是很多人覺得回頭率就代表人家覺得漂亮？」、「過分自信了」，並揶揄「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。面對網友的非議，原PO回覆時則盡顯霸氣，「不和這些無聊的人爭執，香港嘛，言論自由，我尊重任何聲音，影響不了我」，獲其他網友讚好。

該陸女早前在小紅書以「當我穿紅絲襪去香港超接地氣的大排檔」為題發文，講述自己農曆新年時來香港旅行，並穿著「紅噹噹」的紅絲襪到紅磡熟食中心大牌檔吃飯，結果成功吸引別人注目，「即使在香港這個潮人聚集地，穿上紅絲襪出街，還是賺足了回頭率，路上還被很多girls誇很會搭配」，直呼「新的1年就是要大膽穿！」。

從原PO上傳圖片可見，她穿上杏色長外套、灰色上衣，配搭黑色高跟鞋及鮮紅色絲襪，相當搶眼。原PO形容，其衣著與大牌檔現場環境「莫名很搭」，且「很有港片裏的感覺」。她又大讚該檔食物菜品「做的很地道」。

原PO形容，其衣著與大牌檔現場環境「莫名很搭」，且「很有港片裏的感覺」。她又大讚該檔食物菜品「做的很地道」。圖截自小紅書

網友看過貼文議論紛紛，不少人讚原PO穿著漂亮，「每次看到這些女孩都覺得衣品很好」、「人漂亮怎麼穿都是會搭」、「這個搭配很猛」、「你喜歡就好 我就是欣賞」、「女神」。但也有網友認為原PO衣著太誇張、標奇立異，「過於自信了」、「奇奇怪怪」、「是不是很多人覺得回頭率就代表人家覺得漂亮？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

面對網友批評，原PO霸氣回覆，「不和這些無聊的人爭執，香港嘛，言論自由，我尊重任何聲音，影響不了我」。原PO的豁達回應獲其他網友讚好，「好看的，自信大方時尚，不用理那些人無謂的吐槽」。

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文章授權轉載自《香港01》