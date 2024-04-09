大陸這款藥價格飆漲還買不到 網友喊：「可怎麼活？」

中國大陸近期有一款成藥價格暴漲，許多民眾還買不到。湖南瀟湘晨報指出，近日，有許多網友發文稱，知名痔瘡用藥「太寧栓」漲價暴漲。「線上最便宜的時候（人民幣）22.5元/盒，現在同樣規格的太寧栓已經漲到398元/盒」。

瀟湘晨報記者8日在兩家知名外賣平台搜索發現，目前均已買不到「太寧栓」。有廣東網友表示，2月初還能購買到12顆版的太寧栓，價格僅需人民幣39.9元。

「太寧栓」為何全面漲價、斷貨？一份西安楊森製藥有限公司回覆消費者的郵件揭曉背後原因：因原材料復方「菜酸酯」緊缺，該公司從去年11月起就停止太寧栓劑的生產和市場供應。

瀟湘晨報致電西安楊森製藥有限公司，公司方證實了這一說法。

報導稱，在某熱門社交平台上，有網友留言稱：「太寧栓，沒有你我可怎麼活？」「現在價格比2月份又翻一倍，比金價漲得都嚇人」「誰有多餘要出的？」

長沙市第三醫院普通外科副主任醫師周捷表示，痔瘡是一種常見疾病，任何年齡都有可能發病。但主要與遺傳、飲食和生活習慣、便秘、飲酒、久坐、久蹲、懷孕以及一些相關疾病有關。

周捷稱，隨著手機的應用越來越普及和頻繁，很多年輕人手機不離手，導致近年來年輕人的痔瘡發病率呈上升趨勢。有的年輕人經常一邊上廁所一邊玩手機，這樣往往會延長蹲廁時間，造成腸道長時間受壓，容易形成痔瘡。

如今痔瘡藥價格飆漲還買不到，周捷建議，平時加強體育鍛煉，增強體質，保持樂觀的情緒；多吃蔬菜、水果，預防便秘。同時養成定時排便習慣，不要久蹲不起或過分用力，避免久坐、久站、久行；避免大量飲酒、吃辣椒等，勤用溫水坐浴，注意勤換內褲。