閩台往來旅客 近45萬人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廈門出入境邊防檢查總站8日披露，2024年一季度，福建口岸累計查驗兩岸往來旅客近45萬人次，同比增長近3.3倍。     　　

中新社報導，該總站通報的2024年第一季度福建口岸邊檢通關數據顯示，兩岸空中直航客機1100餘架次，旅客15.6萬餘人次；兩岸小三通直航客輪1800餘艘次，旅客29.4萬餘人次。

邊檢人士稱，今年以來，隨著支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施落地實施，閩台人員交流、民間活動、經貿往來密集熱絡。 　　

因應兩岸交流的火熱，兩岸小三通客運航線4月1日起加密航班，讓兩岸人員往來更加快捷便利。其中，泉（州）金（門）航線從原來每周二、四、六的3個往返航班，調整為每日一次往返，每周共7個往返航班；福（州）馬（祖）航線航班增至每日8趟，由每日「二進二出」調整為每日「四進四出」。

據廈門出入境邊防檢查總站介紹，在剛剛過去的清明假期（4月4日到4月6日），福建口岸累計查驗兩岸小三通客運航線客輪70餘艘次、旅客近1.1萬人次，旅客通關安全有序、溫馨順暢。

福建 航線

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