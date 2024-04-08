中國自建破冰船雪龍2號 首次訪問香港

中國首艘自行設計建造的極地科考破冰船「雪龍2號」今天首次訪問香港，船上科學家將會與香港青年進行交流。

「雪龍2號」是中國第1艘自建的極地科考破冰船，2023年11月從上海出發，進行中國第40次南極科考。完成任務後，它以香港作為回航的首個停留點。

港府今早為這艘科考船舉行大型歡迎儀式。

「雪龍2號」預定在香港停留5天，期間將對香港民眾開放，展示其極地考察工作和科研成果，船上的科學家也將會與本地青年展開交流。

據報導，中國早期的破冰船「雪龍號」是從烏克蘭購入，然後予以改裝，20年前也曾來港。

2009年起，中國開始自行建造「雪龍2號」。據中國方面指稱，這艘科考船擁有世界首創的雙向破冰技術，也 就是船首及船尾都可破冰，可以原地360度自由轉動，並可搭載國際海洋考察設備。