老翁久未歸家中竟遭霸佔？驚見陌生女帶2孩「換門鎖密碼」霸屋

離家1個月，住所竟被鵲巢鳩佔？浙江1名老翁早年在杭州購買1個住宅單位，出租數年後，單位一直處於閒置狀態，老翁退休後曾搬回單位暫住，隨後再度到其他地方居住，沒想到1個月後返家，發現門鎖密碼遭到更換，於是聯絡物業公司職員敲門，卻見到1名陌生女子和2名小孩在內居住，甚至已買齊家電。女子聲稱涉事單位已被抵押給其父親，所以前來居住，但警方調查後證實沒有抵押記錄，正扣留女子一家，同時為其精神狀況進行鑑定。

季姓老翁來自浙江台州，2007年在杭州購買1個單位，期間委託中介公司出租數年，隨後閒置。到了2022年退休後，打算每個月到杭州暫住一段日子，於是將單位重新裝修，並將門鎖換成密碼鎖。完成裝修後，老翁幾乎每個月都會到杭州暫住數天，隨後搬到其他地方，最近一次居住是在2024年2月20日。

到了上月26日，老翁回家輸入2次密碼，都未能成功開門，鄰居見狀告知，有1名女子和2名孩子大約一周前搬來此處居住，當時以為是老翁親戚。而老翁通知物業公司派員前來一起敲門，發現單位住了1名目測40多歲的女子，2名孩子分別約為17、18歲和3、4歲左右，女子一家不但購買沙發、櫃子、電視等，且陽台還堆滿衣服，廚房碗碟仍未洗好，就連老翁早前放在屋內的數個利市亦不知所終，內有1,000多元人民幣（約為新台幣4440元）。

老翁報警求助，該名女子卻向小河派出所民警表示，涉事房屋早已被抵押給其父親，所以她有權居住。但警方經調查後，發現單位仍然屬於老翁夫婦，沒有抵押記錄，密碼鎖沒有被撬開過的痕跡，相信她事前安排鎖匠到場開門。涉案女子雖被警方扣查，但一度聲稱自己已經懷孕和精神有問題，警員帶她到醫院檢查，顯示她沒有懷孕，將會安排人員為她進行精神鑑定，警方正調查其居住理由和開門方式，老翁兒子事後向當地媒體反映事件。

據了解，物業公司如果見到有陌生人搬入單位，通常會仔細核實身分，一旦對方聲稱是業主親友，他們就會批准放行，有律師指，視乎合約內容來釐清涉事物業公司是否需要承擔責任，若物業公司有疏忽或沒有履行到職責，例如保安員沒有查核對方身份，導致歹徒入屋造成損失，公司可能需要作出賠償，但如果已經採取合理的安全措施，包括設有保安系統和定期巡邏，有機會無需承擔任何責任。

延伸閱讀：

老翁搭捷運冇插耳筒看AV 女乘客尷尬狂笑影片瘋傳紅到日本：勇者

80歲阿伯猝死 女友偕同黨搬屍去銀行提款 後續咁棄屍超衰終被捕

文章授權轉載自《香港01》