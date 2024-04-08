皮蛋、人參、沙茶牛肉丸…咖啡攻Z世代 跨界成顯學

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

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清明假期，「隱匿」在江西省南昌市東湖區老街巷的一家中式咖啡館內，年輕顧客三三兩兩圍坐，端著手沖咖啡閒聊拍照，咖啡熱氣氤氳在清新空氣中。

中新社報導，「店裡顧客九成是年輕人，為迎合年輕人消費需求，我們西咖中做，將咖啡與茶相結合，調配出岩茶拿鐵、鴛鴦特調咖啡兩款產品，並選用景德鎮陶器或瓷器作為器具，很受顧客青睞。」上述咖啡館主理人徐卓說。

「西方咖啡混搭中國茶，有種中西合璧、傳統與時尚碰撞的感覺。」江西95後咖啡愛好者李菲笑言。

隨著樂於嚐鮮、喜歡新奇的中國Z世代日益成為消費主力軍，其對產品的要求不再局限於使用價值，而是在文化、互動、體驗等方面有更多額外價值需求。

艾媒諮詢數據顯示，2023年中國大陸咖啡行業市場規模達6178億元人民幣，預計2025年有望突破兆元人民幣。

具備社交屬性的咖啡企業更容易搶占咖啡市場份額。從瑞幸咖啡和貴州茅台聯合推出醬香拿鐵，到庫迪咖啡聯名經典IP「甄嬛傳」推出阿膠拿鐵，再到星巴克在大陸市場推出的意欖朵系列飲品，聯名、跨界、新品成為了咖啡品牌破圈營銷的核心方式。 　　

皮蛋咖啡、人參咖啡、沙茶牛肉丸拿鐵、藿香正氣水美式…大陸各地咖啡店創新推出的特調咖啡層出不窮，頻頻走紅網路。在大陸社交平台小紅書上，特調咖啡相關筆記超60萬篇。

「新中式咖啡有望解鎖熱衷國風文化的Z世代消費需求。」徐卓認為，針對消費者不同偏好和獵奇心理進行產品研發，成為咖啡品牌差異化的重要方向，也給咖啡貼上了年輕、潮流等標籤。

人民幣 咖啡館 年輕人

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