魏海敏「戲」說梅派魅力

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「我在舞台上扮演不同類型的角色，並且挖掘人物的精神層面，讓觀眾感受到多元角色所代表的不同文化、故事在舞台上綻放。這得益於戲曲的力量，它是永不過時的載體。」梅派弟子、台灣京劇藝術家魏海敏表示。

中新社報導，今年是梅蘭芳先生誕辰130周年、梅葆玖先生誕辰90周年。4月5日晚，魏海敏領銜梅派經典劇目「穆桂英掛帥」亮相中華劇院，在清明時節為戲迷們獻上一場意義非凡的演出，以紀念梅氏父子。

該劇是梅蘭芳大師創作的最後一齣戲，是梅派戲曲集大成者，也是魏海敏演出最多的梅派劇目。當劇中穆桂英最終唱出「難道說我無有為國為民一片忠心」時，台下觀眾的心情與劇中角色的命運交織，舞台上動人的力量轉換為滿堂喝采和熱烈掌聲。

魏海敏表示，穆桂英這一角色澄明乾淨的心志有難以言說的情感力量。梅蘭芳大師在塑造角色時會將美、修為和品格都借由戲曲力量呈現出來，把優秀的中華文化釋放在舞台上，而不是單純講述一個故事。

京劇藝術大師梅蘭芳所創立的梅派藝術讓戲曲舞台的女性美絢爛綻放，為一個時代的戲曲審美奠定了基礎。魏海敏表示，美是全世界的通用語言。曼妙的姿態和內在的美德更容易打破不同藝術形式間的壁壘，架起多元文化溝通的橋梁。

在魏海敏看來，戲曲依託舞台將中國人對於生命、存在等諸多道理，以一種更易讓人接受的方式展現出來，它既是文化本身，也是文化載體。「戲曲以一種年輕、活潑的方式展現了傳承千年的中華優秀傳統文化，向世界呈現出中國人的外在美和豐富的精神內涵。」

「不僅是兩岸文化的交流和傳承，戲曲需要擁抱更廣闊的空間，讓全世界的人們都能感受到戲曲的魅力。」魏海敏說。