港首場海上煙火秀 五一上演

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香港首場海上煙火表演，定於五月一日在尖沙咀東海濱上演。香港旅遊發展局說就此開始，香港會定期舉辦海上煙火和無人機表演，為香港添加節日氣氛，吸引觀光客及試圖帶活香港本地經濟。

香港旅發局總幹事程鼎一昨天說，香港首場海上煙火表演將於五月一日在尖東海濱上演，以迎接「五一黃金周」假期。五月十一日則因應佛誕、太平清醮和譚公誕等多個傳統節慶，在灣仔臨時海濱花園舉辦首場無人機表演。

他還說，香港旅發局計畫在六月十日端午節，於灣仔海濱再辦一場無人機表演，六月十五日會配合國際龍舟邀請賽首日賽事，施放煙火。這些表演均會在晚上八時開始，持續時間約十分鐘。

程鼎一承認，不能單靠煙火或無人機表演，吸引很多旅客訪港，但最重要是營造良好的氛圍，一同發揮好客之道。尖東和灣仔海濱都是商業區，食肆及酒吧林立，希望旅發局提早宣布表演時間表，可讓商戶及早準備，例如推出「看煙火的套餐」等，局方樂意協助宣傳。

他還說，香港旅發局將按不同月份及季節，定期舉辦的海上煙火或無人機表演，除會乘着節慶或大型活動採用不同主題和設計外，亦會搭配「幻彩詠香江」燈光音樂滙演進行。

程鼎一亦談到港人北上消費，說趨勢與整體消費模式轉變有關，並非一時三刻能改變，亦非只牽涉大陸消費便宜、種類繁多和服務好等簡單因素。他認為大陸旅遊業競爭激烈，各地都希望吸引不同省市的民眾到訪，同時會吸引當地居民在省內消費，令香港壓力更大，香港不應再只聚焦日本、泰國和新加坡等傳統競爭對手，而要放眼大灣區城市，以至整個大陸市場。