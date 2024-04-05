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清明假期首日 鐵路估載1750萬人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

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昨日是清明連假第一天，中國國家鐵路集團有限公司表示，當日全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1750萬人次，計畫加開旅客列車1073列。

中新社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，清明假期，人員流動加速，春遊熱升溫，旅客出行需求旺盛，鐵路客流呈現強勁增長態勢。

從鐵路12306預售車票情況看，4月4日，北京、上海、廣州、成都、杭州、深圳、鄭州、武漢、南京、西安等城市出發客流較多，北京、廣州、上海、成都、深圳、武漢、杭州、南京、鄭州、西安等城市到達客流較多，北京至天津、廣州至深圳至香港、上海至蘇州、上海至杭州、重慶至成都、上海至南京、樂山至成都、廣州至珠海等區間客流較大。

上述負責人稱，各地鐵路部門充分挖掘運輸潛力，在客流集中的線路和區段加大運力投放，為旅客祭祖、探親、旅遊、踏青提供高效便捷的運輸服務。 　　

其中，瀋陽局集團公司加開大連、丹東、錦州等方向多趟「踏青列車」，方便旅客前往遼南、遼東地區旅遊觀光。太原局集團公司增開太原往返大同、臨汾、運城、介休等方向28列短途旅客列車，方便旅客前往洪洞大槐樹、介休綿山、雲岡石窟等景區。上海局集團公司在北京、廣州、福州、南昌、長沙、漢口、鄭州等熱門方向以及長三角熱門旅遊城市間增開旅客列車208列、重聯動車組列車307列。

上海

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