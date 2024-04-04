快訊

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

香港首例人類感染猴疱疹病毒！37歲男曾遭野生猴隻襲擊 情況危殆

中央社／ 香港4日電
香港今天出現歷來首例人類感染猴疱疹病毒個案，37歲的男性患者情況危急，他先前曾被野生猴隻襲擊；有關部門今天立即提醒港人與猴隻保持適當距離。示意圖。歐新社
香港今天出現歷來首例人類感染猴疱疹病毒個案，37歲的男性患者情況危急，他先前曾被野生猴隻襲擊；有關部門今天立即提醒港人與猴隻保持適當距離。示意圖。歐新社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

香港今天出現歷來首例人類感染猴疱疹病毒個案，37歲的男性患者情況危急，他先前曾被野生猴隻襲擊；有關部門今天立即提醒港人與猴隻保持適當距離。

衞生防護中心今天公布，男患者以往健康良好，10多天因發燒及神智不清，於3月21日被送往醫院急症室，現正接受深入治療，情況危殆。經診斷，這名患者對猴疱疹病毒呈陽性反應。

據指出，患者2月底曾到郊野公園，期間接觸過野生猴隻，並被襲擊受傷。

衞生防護中心向媒體指出，猴疱疹病毒主要由猴隻咬傷或抓傷引起，人傳人非常罕見；另有專家表示，這起個案頗為罕見，如果人類感染後不經任何治療，死亡率很高。

針對這起個案，漁農自然護理署即時提醒香港民眾需要警惕猴子的事項，包括切勿在猴隻面前進食，同時應避免直視猴隻眼睛，以免被視為挑釁。

漁護署也提醒香港民眾與猴隻保持適當距離；如果接觸到猴隻或其排泄物，應徹底洗手；若被猴隻咬傷或抓傷，更要立即尋求醫治。

患者 猴子 香港

延伸閱讀

見台灣強震災情…香港網友感恩自家「是福地」 遭其他人打臉：這點比天災慘

配合23條立法 港將更新國安教學內容

全港首例！37歲男遭猴襲 染猴疱疹病危

遊日染「食人菌」 港人引發筋膜炎亡…遺體將運返

相關新聞

清明時節到！大陸青年瘋起「陸版草仔粿」 芋泥酪梨榴蓮都可入餡

因應清明時節，日前必勝客推出草仔粿披薩，奇特造型和口味引發大眾討論。近期大陸也吹起草仔粿的風潮，不但口味多樣，吸引年輕人...

香港首例人類感染猴疱疹病毒！37歲男曾遭野生猴隻襲擊 情況危殆

香港今天出現歷來首例人類感染猴疱疹病毒個案，37歲的男性患者情況危急，他先前曾被野生猴隻襲擊；有關部門今天立即提醒港人與...

買不起一二線城「天價墓地」 中多地爆骨灰房 小區鄰居非活人

中國一、二線大城市大多存在著價格高、管理費用貴、租期短等「天價墓地」的現實問題，這讓一些人轉而購買位置偏遠、便宜的房屋，...

又現天價離婚！銘利達董事長前妻分走18億 市場憂繞道減持

A股又現天價分手費。上市未滿兩年，銘利達突然宣布實控人、董事長兼總經理陶誠和盧萍芳夫婦離婚，盧萍芳分走價值近18億元（人...

涉賭消失1年！奧運金牌張繼科直播教乒乓 每人月收43K

因身陷賭博風波去年4月銷聲匿跡的前乒乓球國手張繼科，日前在短視頻平台開設了新帳號「張指導乒乓」展示乒乓教學，並進行直播，...

唐山案翻版…川2少女拒陌生男要求陪酒 被痛毆滿臉是血

四川省兩名少女日前在內江市一間餐館吃消夜時，鄰桌陌生男子要求女子過去陪酒，兩名少女不從，竟被打得滿臉是血，儼然是兩年前「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。