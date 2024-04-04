香港首例人類感染猴疱疹病毒！37歲男曾遭野生猴隻襲擊 情況危殆
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香港今天出現歷來首例人類感染猴疱疹病毒個案，37歲的男性患者情況危急，他先前曾被野生猴隻襲擊；有關部門今天立即提醒港人與猴隻保持適當距離。
衞生防護中心今天公布，男患者以往健康良好，10多天因發燒及神智不清，於3月21日被送往醫院急症室，現正接受深入治療，情況危殆。經診斷，這名患者對猴疱疹病毒呈陽性反應。
據指出，患者2月底曾到郊野公園，期間接觸過野生猴隻，並被襲擊受傷。
衞生防護中心向媒體指出，猴疱疹病毒主要由猴隻咬傷或抓傷引起，人傳人非常罕見；另有專家表示，這起個案頗為罕見，如果人類感染後不經任何治療，死亡率很高。
針對這起個案，漁農自然護理署即時提醒香港民眾需要警惕猴子的事項，包括切勿在猴隻面前進食，同時應避免直視猴隻眼睛，以免被視為挑釁。
漁護署也提醒香港民眾與猴隻保持適當距離；如果接觸到猴隻或其排泄物，應徹底洗手；若被猴隻咬傷或抓傷，更要立即尋求醫治。
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