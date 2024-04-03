受福建沿海大霧影響 小三通部分航線暫時停航

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

據央視新聞報導，4月3日上午，福建沿海多地出現大霧天氣，福州黃岐灣、廈門灣能見度不足500公尺，莆田湄洲灣、泉州灣、漳州古雷等海域能見度不足1,000米。受此影響，截至3日10時，福州黃岐至馬祖、泉州至金門、廈門至金門等三條小三通客運航線暫時停航。

福建省氣象台3日8時發布「暴雨預警Ⅳ級」和「強對流預警Ⅳ級」，預計3日到7日累計雨量將達80至200毫米，局部可達250毫米。最大小時雨量70毫米。雷雨時部分鄉鎮有短時強降水、10級以上雷雨大風或冰雹等強對流天氣。

報導稱，受大霧天氣對船舶航行作業產生的不利影響，福建海事部門啟動應急預案快速應對，自3日7時起陸續對部分港區水域、客運航線採取臨時交通管制措施，暫停船舶進出港作業。

未來幾天，計畫透過小三通往返兩岸的民眾恐仍需留意天氣對客運航線的影響。