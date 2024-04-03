香港逾227萬人次復活節離境 衝擊餐飲業

香港復活節長假結束，五天長假期間大批港人離港，擠爆各大口岸，大批港人北上成了大陸方面的焦點話題，人稱香港版的「春運」。港人大批離境，熱烈北上，冷了香港，香港節後討論也話題多多。

據香港入境處的初步數字，復活節三月廿八日至四月一日香港五天長假，有逾二二七萬人次香港居民出境，其中一九○萬香港人去了大陸，叫做八成三北上；但入境旅客僅四十九萬八千人次，是為出大於進。

香港復活假期的港人外出和北上特別現象在香港引起討論，其中香港飲食界感受最直接。香港餐務管理協會主席梁振華說，五名港人一人外遊，認為四月的衝擊很大，跟一般業界聊，都說生意額少了三成以上。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，復活節假期百多萬人次出境，對香港餐飲業影響大，估日間生意下跌最少兩成，晚間生意可能較原先預計跌更多或少四成以上，對業界響起頗大警號。最受影響是高級餐館，大部分出境市民屬高消費力。短期對餐飲業信心有些動搖，近期不少餐館結業。

立法會議員邵家輝建議港府，除著力吸引亞洲和歐美遊客外，應繼續開放更多大陸自由行城市。