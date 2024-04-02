福建首設「國防動員專業保障隊伍」稱按實戰牽引原則

在近年中國大陸各省市紛紛掛牌成立「國防動員辦公室」、國企設立「人民武裝部」背景下，福建2日在漳州成立首支「國防動員專業保障隊伍」，聲稱是按照「實戰牽引、平戰結合、專業對口、按需組成」的原則組成，共含多達16支保障隊、1,580人，涉及戰場環境、海上搜救、人防工程等不同的「專業」類別。漳州市長魏東說，隊伍將進一步夯實國防動員的人才保障和技術支撐。

據大陸官方中新社報導，2日上午，漳州市國防動員專業保障隊伍成立大會暨授旗儀式在漳州市博物館門口廣場舉行。這是福建在漳州市成立的首支國防動員專業保障隊伍。

報導稱，漳州市依照「實戰牽引、平戰結合、專業對口、按需組成」的原則，組成了漳州市國防動員專業保障隊伍。

在授旗儀式上，漳州市長、市國防動員委員會主任魏東致詞說，此次16支1,580人的國防動員專業保障隊伍，進一步夯實國防動員的人才保障和技術支撐，必將推動漳州市國防動員現代化建設再上新水平。

據悉，16支保障隊包括搶險搶修專業保障隊、海上搜救專業保障隊、醫療救護專業保障隊、心理防護專業保障隊、防化防疫專業保障隊、偽裝防護專業保障隊、消防專業保障隊、治安專業保障 隊、人防工程專業保障隊、交通運輸專業保障隊、經濟動員專業保障隊、政治動員專業保障隊、戰場環境專業保障隊、通訊專業保障隊、資訊科技專業保障隊、特別勤務專業保障隊。

此前，隨著中共二十大提出「完善國防動員體制」，大陸各省市紛紛掛牌成立國防動員辦公室，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以「加強國防動員和後備力量建設」。

2022年12月掛牌的福建省國防動員辦公室，就屬大陸首批，而後北京、上海、山東、武漢、湖南、四川、湖北、內蒙古、西藏等地陸續成立，這些省分轄下的縣市（區）也一一跟進；另，2023年上半年，作為大陸對台前沿，福建廈門一度公布千餘個防空洞疏散點，推廣「防空洞導航」，及擴大辦理防空演習，均受到關注。

此外，去年10月，就當時大陸國企設立「人民武裝部」趨勢明顯，引起外界揣測，大陸國防部發言人吳謙回應，在大陸國有企業中建立人民武裝部，是「依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求」。