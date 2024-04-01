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重慶女家中抓狂菜刀砍婆婆 3歲兒慘遭「22樓扔下」身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸重慶一名女子疑似情緒不穩，持菜刀砍傷婆婆後，將3歲兒子從22層樓高窗戶扔下，致其當場喪命。圖／翻攝自《澎湃新聞》微博
大陸重慶一名女子疑似情緒不穩，持菜刀砍傷婆婆後，將3歲兒子從22層樓高窗戶扔下，致其當場喪命。圖／翻攝自《澎湃新聞》微博

中國大陸一名女子，疑似在家中情緒失控，持菜刀砍傷婆婆後，將3歲小兒子從22樓高的窗戶扔下，導致他當場死亡，女子還試圖將大兒子也丟下樓，所幸最終未得逞。目前被砍傷的婆婆送醫治療中，並無大礙，該名女子則遭警方帶回，案件進一步偵查中。

綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，今（1）日清晨7時左右，重慶巴南區一處社區大樓，有民眾目睹一名女子將孩子從高樓拋下。據了解，37歲何姓女子在家中情緒暴走，持菜刀砍傷婆婆腿部，接著將3歲小兒子從22樓窗戶拋下，兒子當場墜地身亡，期間還試圖將長子也丟下樓，最終未得逞。

根據《荔枝新聞》報導，有目擊者聲稱，當時大樓底下已經架設好安全氣囊，但何姓女子竟繞到其他房間，從另一邊的窗戶將小兒子往下扔，十分殘忍。

警方指出，目前被砍傷的婆婆正在醫院接受治療，無生命危險。社區鄰居則透露，何姓女子近期精神行為異常，情緒不穩定。警方表示，何姓女子已遭逮捕，案件正進一步偵查中，事件詳情仍有待瞭解。

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