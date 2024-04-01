丁薛祥河北視察水災重建：打造民心優質和廉潔工程

大陸副總理丁薛祥近日前往北京房山與河北涿州視察水災重建工程時強調，要抓好增發國債項目實施和資金使用監管，著力打造民心、優質和廉潔工程。

據新華社報導，丁薛祥3月30日至31日在北京房山、河北涿州調研，並在涿州主持召開座談會。丁薛祥強調，要紮實有序推進增發國債項目實施，加強資金使用監管，著力把各項工程打造成為民心工程、優質工程、廉潔工程。

丁薛祥上周六下午到北京房山大石河河道修復工程現場，了解增發國債資金，支持水毀水利工程重建進展，察看河底疏浚、岸坡修復等施工情況，並與施工人員進行交流。

丁薛祥指出，重大基礎設施工程建設是百年大計，要堅持質量第一，恢復重建與功能提升並重，確保經得起時間檢驗，更好保障首都防洪安全。

丁薛祥周日上午到河北保定北拒馬河涿州段，應急防洪治理工程建設現場，了解工程重建進展，察看堤坡防護作業情況；走進天橋社區雙塔中學小區，瞭解災毀基礎設施恢復重建、老舊小區居民民生改善等情況，併入戶與居民進行交流。

丁薛祥強調，要合理把握項目建設進度，確保重點恢復重建工程在今年汛期前投入使用。始終把老百姓放在心中最高位置，結合開展災後恢復重建，不斷改善群眾居住生活條件。

在周日下午召開的座談會上，丁薛祥表示，要把今年增發人民幣1兆元國債，支持災後恢復重提升防災減災救災能力的資金，作為財會監督的重點，強化全流程監管，嚴防虛報冒領、資金浪費、擠佔挪用，管好用好每一筆資金，確保花在刀刃上、用出效益來。

丁薛祥強調，要認真開展實地督導，建立健全項目監管長效機制，嚴格執行建設標準和技術規範，切實把民心工程建設成優質工程。繼續完善工作機制，壓實各方責任，把各項工作做實做細做到位，為保障人民群眾生命財產安全、推動經濟社會高質量發展作出更大貢獻。

去年7月底8月上旬河北大暴雨成災，共造成29人死亡、16人失聯，河北全省有近389萬人遭受洪澇災害，全省直接經濟損失達人民幣958億元，部分地區甚至泡在水裡長達三個半月。