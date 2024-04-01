陸女遊港點餐搞烏龍 一看結帳傻眼了...原因曝光遭罵：自己粗心

訂餐搞烏龍！一名大陸女網友在小紅書發文，稱至香港旅遊時打算以每位188元（約新台幣768元）的優惠價格，預訂某中菜館午市雙人點心套餐，連同加一附加費約需400多元（約新台幣1634元），沒料到結帳時2人帳單是862元（約新台幣3522元），令她表示「直接傻了」！原來女網友並不清楚條款，誤訂了另1款每位362元（約新台幣1479元）的雙人份午市套餐，最後連同加一等附加費就要862元（約新台幣3522元）。女網友提醒其他遊港旅客點餐時要問清楚套餐是1人份還是2人份，不過有網友就認為事件全因原PO粗心，表示每個套餐都列清楚價格是每位計算，「字體都加粗了」、「說餐廳沒說明我是不信的」。

該名大陸女生在小紅書以「去香港丟臉了」為題發文，講述日前遊港期間的尷尬經歷。她來港前於優惠訂座網站發現尖沙咀某海景中菜館有午市及下午茶套餐優惠，當時她透過網站訂了2個名額，想品嚐每位188元（約新台幣768元）的午市雙人點心套餐，誰知結帳時卻需付862元（約新台幣3522元）。

原PO並不完全了解優惠條款，到達餐廳後誤以為餐單上價值362元（約新台幣1479元）的「午市商務套餐」，就是她訂座時選擇的雙人「午市點心套餐」，於是便下了單，「但是去的時候菜單上那些字有可能是沒看清楚，第一次去，也沒有服務員講」。

從原PO上傳的圖片可見，網站清楚列明她想選的是午市點心套餐「優惠價$188/位（原價$350，約新台幣1430元）（兩位起 Minimum order two up）」，另收加一服務費、酸菜20元（約新台幣81元）及茶位費每位20元，套餐包括10項菜式，包括鮑魚酥、蝦餃等點心、蔥油麵、紅豆沙等。而她的收據上則寫上「午市商務套餐」2位，及從女生上載的照片，她品嚐過的食品，包括「午市點心套餐」沒有的燉花膠、燴牛尾、荷葉飯等。

而事實上，原PO點的「午市商務套餐」標示每位362元（約新台幣1479元），她似乎單看價格所以「搞烏龍」，以為是雙人362元（約新台幣1479元），「以為$360+的套餐就是那個了」，且直至結帳時才發現異常。她發文提醒其他首次到香港旅遊的網友，點餐時要留意套餐位數及條款，「一定要問問是2個人的份還是1個人的，以為跟大陸一樣的套餐」。

貼文引起網友熱議，有人同情原PO並表示「餐廳優惠沒寫清楚吧」，但有人就認為事件起因是原PO粗心，餐廳並無不妥，並翻看餐廳菜單作證，指每個套餐都是列明「／位」及英文「per person」，說明價格是每位計算，「字體都加粗了，人家非說看不到，餐廳也無助」、「你吃的就是商務午餐呀」、「說餐廳沒說明我是不信的。或者你把餐牌照片補上吧，不然餐廳這波被黑得真慘」，又有人反問女網友吃花膠、牛尾時「沒覺得不對？」。

不過，有網友就反駁稱顧客一般沒有耐心看清文字條款，「難道不是應該在標題上寫清楚是1位」、「吃個飯還做閱讀理解自己劃重點哦？」。

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文章授權轉載自《香港01》