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麥當勞 推三星堆漢堡

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
巴適得板風味麥辣雞腿漢堡宣傳畫。圖／本報四川德陽傳真
巴適得板風味麥辣雞腿漢堡宣傳畫。圖／本報四川德陽傳真

日前，麥當勞正式宣布攜手三星堆博物館開展跨界傳播，將現代美食與古蜀文明瑰寶創意碰撞。在此期間，麥當勞將推出麥辣家族特別新品—巴適得板風味麥辣雞腿漢堡，將全新的川蜀美味和與三星堆博物館的創意碰撞，帶到大陸約6000家麥當勞餐廳。

此次合作，麥當勞以三星堆標誌性的青銅人像為靈感，創作廣告片及抖音創意短片，戲劇化演繹「讓人失去表情管理」的麥辣美味。

此外，麥當勞還特別推出系列主題外送包裝紙袋，鼓勵粉絲充分表達自我、分享社交樂趣，激發更多年輕人了解三星堆文化、喜愛三星堆文化。

三星堆博物館方面表示：「三星堆是中國古代文明的瑰寶，不僅充滿想像力與創造力，也極具包容性和生命力。很高興通過和麥當勞的合作，讓更多人領略古蜀文明的魅力，讓新時代下的文化傳播有了更多可能。」

博物館 麥當勞

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