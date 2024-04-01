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南寧機場夏秋航季 加密東協國家航班

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣西南寧吳圩國際機場（南寧機場）3月30日發布消息，2024年夏秋航季（3月31日至10月26日），南寧機場將逐步恢復開通至東協國家航線航班，適時加密在飛航班班次。

中新社報導，新航季，南寧機場日均計畫大陸國內、國際及地區客貨運航班370架次，共有約47家大陸國內外航空公司計畫運營129條客貨運航線航班。

其中，大陸國內航線105條，國際及地區航線24條；計畫通航大陸國內外城市超100座。

南寧機場現有至泰國曼谷、柬埔寨金邊、新加坡、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉、文萊斯里巴加灣、寮國萬象（永珍）、越南胡志明市、印尼雅加達、越南芽莊、越南河內及香港、澳門等13條國際地區航線航班。

新航季，南寧機場在穩定現有國際地區航線航班的基礎上，計畫逐步恢復開通至東協國家重點經濟城市航線，適時開通恢復至東協國家熱門旅遊航線及東北亞國家航線，並根據市場需求適時加密在飛航班班次。 　　

同時，南寧機場加密了至成都、重慶、西安等西部陸海新通道共建省分城市航線、以及北京、天津、杭州、溫州、西雙版納等多條重點省會、經貿、旅遊城市航線航班密度；優化至香港等粵港澳大灣區航班；開闢上饒新航點，持續提升南寧至大陸全國各地的通達性。

機場 航班 航線

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