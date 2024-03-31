馬會無力經營 澳門賽馬結束44年歷史

澳門賽馬會無力經營，要交還賽馬專營權給澳門政府，澳門氹仔馬場昨天舉行最後一日賽事，四十四年的澳門賽馬歷史就此結束，現場吸引馬迷包括香港馬迷打卡留念。

澳門賽馬會成立於一九八九年，由澳門賭王何鴻燊旗下信德集團持有，其前身為澳門賽馬車會。澳門賽馬會持有澳門馬場可在澳門舉辦賽馬運動，並接受投注。

澳門賽馬會去年向澳門政府提出，解除經營賽馬專營批給合同，理由是公司經營困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求。澳門政府今年一月稱，慮及到近年賽馬活動對澳門本地居民及遊客的吸引力日漸減少，決定自四月一日起解除澳門賽馬會的賽馬經營合同。

昨天是最後一次賽事，首場賽事中午十二時半舉行，不少馬迷在上午十一時許提早入場。有澳門馬迷稱對賽馬有感情，對澳門賽馬會結束營運感到可惜，也有香港馬迷專程到澳門觀看最後賽事，稱從澳門賽馬車時已開始到澳門觀看，一年最少來兩次，因而非常不捨，還有大陸旅客首次到場看賽馬，認為澳門賽馬最後一日場面較想像冷清。

澳門賽馬會將根據澳門勞動關係法規定，對全職、兼職、本地及非本地員五百七十人作出遣散，給予相應補償。對現有的二百八十九隻馬匹，將在明年三月前轉運到外地包括中國大陸、馬來西亞、美國等地。停辦所有賽事營運後，澳門賽馬會停止運營，澳門氹仔馬場場地交還澳門政府，澳門騎術學校亦將結束營運。