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美對港多名官員 實施簽證新限制

聯合報／ 記者張文馨黃國樑／連線報導
美國國務卿布林肯指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。 圖／美聯社
美國國務卿布林肯指出，美方正採取行動，將對打壓香港人權和自由的多名香港官員實施新的簽證限制。 圖／美聯社

美國國務卿布林肯廿九日透過聲明表示，已對國會提交香港政策法報告，提到香港當局最近針對香港基本法第廿三條的立法行動，指這項也適用境外的規範是中華人民共和國跨國壓迫行動的一部分。美國國務院的回應，對多名負責打擊人權與自由的香港官員實施新的簽證限制。

國務院依據香港政策法要求，每年就過去一年的香港現狀向國會提交報告。

布林肯表示，他再次確認香港的現狀，無法再享有美國法律一九九七年七月一日之前給與香港的特殊待遇。

布林肯表示，過去一年，中華人民共和國持續針對承諾給香港的高度自治、民主制度，和人權與自由採取行動。

布林肯提到，香港當局最近針對基本法第二十三條的立法，針對煽動叛亂、國家機密，以及和外國實體的往來，採取廣泛且模糊定義，既用來消除香港內部的異議，也適用境外，作為中華人民共和國跨國壓迫行動的一部分。

此外，布林肯表示，今年的報告列出中國大陸和香港當局針對公民社會、媒體和異議不斷升高的壓迫和打擊，包含懸賞並批准逮捕居住在香港之外的十多名民主運動人士。

布林肯表示，美國致力於與美國國會和國際社會一道，和香港人民站在一起，呼籲恢復港人受保護的權利與自由，立即釋放遭國安法不公拘留或監禁者，並尊重法治。

路透報導，聲明中沒有具體提及將成為制裁目標的官員名字。去年十一月，香港對美國一項要求對涉及國家安全案件的四十九名香港官員、法官和檢察官實施制裁的法案進行譴責。

「香港制裁法」點名包括律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤，香港維護國家安全委員會秘書長區志光，以及張舉能、陳慶偉等多位法官。

報導稱，美國過去曾對被指責破壞自由的香港官員實施簽證限制和其他制裁，並宣布終止香港根據美國法律長期享有的特殊經濟待遇。並警告，與他們開展業務的外國金融機構將受到制裁。

美國國務院在周五發布的二○二四年報告中還表示，居住在香港的約八萬四千名美國人面臨「更大的逮捕、拘留、驅逐風險」。

國務院 美國 香港

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