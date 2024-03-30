小林製藥紅麴風暴！大陸3大電商平台下架產品 提醒消費者退款退貨

日本小林製藥宣布回收3款含紅麴成分的保健食品。小林製藥中國公司表示，並未在中國市場銷售，若消費者從跨境官方管道購買，也將協助回收。多個中國電商平台也表示，購買相關產品的消費者可申請退款、退貨。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至29日上午，死亡案例累積5人。這起事件在中國同樣引發民眾疑慮。

綜合南方都市報、澎湃新聞、央廣網等中國媒體報導，小林製藥的中國子公司27日發布聲明稱，這次回收的3款產品均未在中國市場上市、銷售，若中國的消費者藉由海外跨境平台、境外實體店鋪或是其他管道購買了相關產品，將提供產品回收的協助。

報導提到，小林製藥在天貓、京東、拼多多等電商平台的官方客服均表示，已經將相關產品下架，若在平台商店內購買相關產品的消費者，可申請退款、退貨。

中國消費者協會29日發布公告，呼籲消費者立即停止服用有關產品，積極配合召回。

公告指出，消費者如購買了有關產品，請立即停止服用，並聯繫小林製藥（中國）有限公司的客服中心。若在跨境電商平台購買，可藉由平台申請退貨退款。若消費者已經服用有關產品，請密切關注自身身體狀況及小林製藥發布的有關動態訊息，如感覺身體不適請及時就醫，並聯繫小林製藥（中國）有限公司的客服中心，維護自身合法權益。

日本小林製藥29日下午於大阪市召開記者會，信賴性保證本部長渡邊純表示，目前沒有收到來自海外的受害者直接聯繫，但對於海外消費者當然會有同等的賠償。