少林寺方丈釋永信傳位給兒子？嵩山少林寺急闢謠

除了「官二代」、「富二代」，中國大陸宗教界還有「佛二代」？大陸網上近日傳出「佛二代現身——釋永信之子釋正恩接過衣鉢」的貼文並迅速傳播。對此，少林寺26日緊急發出聲明澄清，指控這是外界惡意栽贓抹黑，對少林寺方丈釋永信聲譽造成惡劣影響，寺方將訴諸法律，還方丈清白。

據澎湃新聞報導，少林寺26日發布關於網路謠言的聲明稱，近日來，多家自媒體帳號發布所謂「佛二代現身——釋永信之子釋正恩接過衣鉢」為主要內容的相關謠言。經部分媒體轉載後，在網路上迅速傳播，造成惡劣影響。

大陸多個自媒體平台知名博主近日紛紛轉載少林寺方丈釋永信二代接班的相關信息及內容，甚至還有一張疑似是釋永信與與兒子釋正恩的合照，討論度瞬間爆表。

少林寺澄清聲明將整起事件上升到對禪宗祖庭少林寺的名譽及少林僧團的形象損害、蓄意詆毀中國佛教、戲弄信徒感情，引起佛教界的憤慨。

聲明指出，少林寺及永信方丈已向執法機關報案、訴諸法律途徑，將依法追究相關人員及帳號的法律責任，並提請相關執法機關將調查及處理結果及時公布於眾，還少林寺和永信方丈的清白，讓違法之人承擔應有的法律責任。