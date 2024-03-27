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福州一學校在廁所等裝新裝置 學生遇欺凌大喊敏感詞即觸發報警

香港01／ 撰文：陳進安
遇上校園欺淩又不敢反抗？也許以下產物將成為福音。
遇上校園欺淩又不敢反抗？也許以下產物將成為福音。

遇上校園欺淩又不敢反抗？也許以下產物將成為福音。近期，福建福州鰲峰學校正試點在廁所等區域安裝校園報警裝置，一旦聽見敏感詞，即可觸發報警，老師可火速趕往現場制止欺淩行為。

周一（25日），2024年全國中小學生安全教育周（日）暨福州市預防學生欺淩教育日啟動儀式在福州鰲峰學校舉行，福州鰲峰學校介紹了學校預防學生欺淩工作經驗。據指，該校正在試點在廁所等區域安裝校園報警裝置，有效提升校園欺淩的預防和處理能力。

福州鰲峰學校副校長郭柏晶介紹道，學校在裝置中設置了一系列敏感詞，如打人了、救命等，學生一旦遇到欺淩情況，可第一時間喊出敏感詞即可觸發報警，學校會馬上收到報警信號。收到報警信號後，老師可以接通事件現場進行通話，第一時間了解情況並火速趕往現場制止欺淩行為。

郭柏晶表示，裝置是新學期開學後安裝的，校方平時就在安全教育課上教導同學們遇到欺淩事件要大聲求助，以觸發報警裝置。但他也表示，裝置機制還需進一步完善，一些學生可能出於好奇，或者在嬉戲打鬧時觸發了敏感詞，故目前仍處在試驗階段，校方會進一步完善後在學校鋪開使用。

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文章授權轉載自《香港01》

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