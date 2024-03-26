昆台交流月 兩岸青年飛盤競技

第十一屆海峽兩岸（昆台）文化交流月暨「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽開幕式23日在昆山舉辦。通過運動賽事，搭建體育文化交流活動平台，促進兩岸青年文化的交流。

江蘇省台辦副主任封志成表示，活動年年能開花的密碼，主要來自於兩岸青年自發的熱情和對交流的渴望，青年運動員們賽場上切磋「盤」技、享受比賽，賽場下以「盤」為媒、走親走近。

出席該活動的新北市體育總會副秘書長張祐鐘表示，希望通過本次兩岸體育文化交流活動，讓兩岸青年能夠進行面對面的交流，相互切磋體育技藝，增進彼此友誼。

台灣飛盤高爾夫協會秘書長唐健彰說，這是他第一次到昆山，他認為環境美，場地也很好，希望通過深化體育領域交流，增進兩岸文化的交融。「昆山台商很多，來到這裡很親切，比賽之餘還要去打卡美食，用切身的體驗帶動更多的台灣朋友參與到兩岸交流交往中來。」

該活動開幕式參與者還有海協會會長張志軍，江蘇省台辦主任練月琴、副主任封志成，蘇州市台辦主任沈晶、副主任楊伍林，昆山市委常委、組織部部長、統戰部部長孫勇，昆山市委常委、崑山高新區黨工委書記孫道尋，全國台企聯常務副會長兼新聞發言人、昆山市台協會會長孫德聰，台灣新北市體育總會副秘書長張祐鐘等。

「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽同日開賽。賽事為期兩天，設有擲準飛盤賽和團體飛盤賽兩個項目，來自兩岸的200多名飛盤運動員同場競技。

海峽兩岸（昆台）文化交流月活動已舉辦十一屆，成為廣大台商台胞認識了解大陸、兩岸青年走近走親的紐帶，昆台兩地舉辦領域豐富、參與度廣的各類交流活動，今年全市共計有近70項活動。