昆台交流月 兩岸青年飛盤競技

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
第十一屆海峽兩岸（昆台）文化交流月暨「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽開幕式23日在昆山舉辦。圖／昆山市台辦提供
第十一屆海峽兩岸（昆台）文化交流月暨「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽開幕式23日在昆山舉辦。圖／昆山市台辦提供

第十一屆海峽兩岸（昆台）文化交流月暨「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽開幕式23日在昆山舉辦。通過運動賽事，搭建體育文化交流活動平台，促進兩岸青年文化的交流。

江蘇省台辦副主任封志成表示，活動年年能開花的密碼，主要來自於兩岸青年自發的熱情和對交流的渴望，青年運動員們賽場上切磋「盤」技、享受比賽，賽場下以「盤」為媒、走親走近。

出席該活動的新北市體育總會副秘書長張祐鐘表示，希望通過本次兩岸體育文化交流活動，讓兩岸青年能夠進行面對面的交流，相互切磋體育技藝，增進彼此友誼。

台灣飛盤高爾夫協會秘書長唐健彰說，這是他第一次到昆山，他認為環境美，場地也很好，希望通過深化體育領域交流，增進兩岸文化的交融。「昆山台商很多，來到這裡很親切，比賽之餘還要去打卡美食，用切身的體驗帶動更多的台灣朋友參與到兩岸交流交往中來。」

該活動開幕式參與者還有海協會會長張志軍，江蘇省台辦主任練月琴、副主任封志成，蘇州市台辦主任沈晶、副主任楊伍林，昆山市委常委、組織部部長、統戰部部長孫勇，昆山市委常委、崑山高新區黨工委書記孫道尋，全國台企聯常務副會長兼新聞發言人、昆山市台協會會長孫德聰，台灣新北市體育總會副秘書長張祐鐘等。

「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽同日開賽。賽事為期兩天，設有擲準飛盤賽和團體飛盤賽兩個項目，來自兩岸的200多名飛盤運動員同場競技。

海峽兩岸（昆台）文化交流月活動已舉辦十一屆，成為廣大台商台胞認識了解大陸、兩岸青年走近走親的紐帶，昆台兩地舉辦領域豐富、參與度廣的各類交流活動，今年全市共計有近70項活動。

青年 體育

延伸閱讀

球員遭欠出場費竟收扣繳憑單！黃國昌批體育署長玩文字遊戲 教育部幫遮醜

中台辦：福建將打造兩岸社會、經濟、情感融合示範樣板

國際奧會決議 俄羅斯與白俄選手禁止參加奧運開幕式

MLB／夫妻登對如品牌模特兒！田中真美子一特質神似大谷翔平

相關新聞

昆台交流月 兩岸青年飛盤競技

第十一屆海峽兩岸（昆台）文化交流月暨「昆高新杯」海峽兩岸（昆山）飛盤邀請賽開幕式23日在昆山舉辦。通過運動賽事，搭建體育...

台灣佛教團體捐贈大陸文物 國台辦主任宋濤：兩岸共同保護中華文物

我宗教團體「中華人間佛教聯合總會」近日組團到訪大陸，在25日捐贈30件宋明時期的山西佛教文物給大陸國家文物局，儀式上大陸...

陸公安打擊「靈修」類非法培訓 收繳違法所得逾9億元

大陸公安機關近年來依法打擊查處借「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，2018年以來，已收繳違法所得逾人民幣2億元。

出生率大跌 大陸近2年逾2萬間幼稚園關門

中國大陸幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間，其中去年關停的多達1.48萬間。隨著過去幾年的出生率進一步下滑，預料幼稚...

參展車突啟動撞傷5人 大陸新能源車廠極氪坦承失誤

浙江吉利汽車旗下電動車品牌極氪（Zeekr）一部展覽車，3月24日在南京國際新能源汽車展覽會上突然啟動並撞向旁邊比亞迪展...

賓士新能源車開到一半自燃 長沙車主驚魂

長沙市民曾先生花47萬（人民幣，下同）購買的奔馳（賓士）EQE350新能源汽車，日前行駛過程中自燃，但廠家出具的檢測報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。